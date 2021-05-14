Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya anladığı dilden cevap: Tamam! Gerçekleri paylaşıyorum

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate hain bir saldırı düzenlemesiyle başlayan şiddet olaylarıyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun paylaştığı algı operasyonuyla dolu video sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
DEMİRCİ: "TAMAM MI? BEN GERÇEĞİ PAYLAŞIYORUM"
Binyamin Netanyahu'nun, İsraillerin Filistinliler tarafından mağdur edildiğine yönelik "Gerçeği paylaşın" algı operasyonu içeren videosuna Zeynep Hilal Demirci hazırladığı videouyla cevap verdi.
Zeynep Hilal Demirci, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun paylaşımının altına "Tamam mı? Ben gerçeği paylaşıyorum" ifadeleriyle cevap verdi ve hazırladığı videoyu paylaşımına etiketledi.