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    Başkan 'dan dünyaya çağrısı: Bu zulme eyvallah etmeyeceğiz

    Başkan , dün teşkilatı ile video konferans üzerinden bayramlaştı. 'nin topraklarında yaşanan saldırılar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiğini belirten Erdoğan, önemli mesajlar paylaştı.

    Başkan , dün teşkilatı ile video konferans üzerinden bayramlaştı. 'nin topraklarında yaşanan saldırılar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiğini belirten Erdoğan, şu mesajları paylaştı

    Gücü sadece masum sabilere, biçare kadınlara evini ve mabedini korumaya çalışan mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz. Türkiye'nin bu konudaki tavrı tamamen ilkeseldir.

    Dün 'ın 'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini hangi şevkle desteklemişsek, bugün 'te ve Filistin şehirlerinde yaşanan zulme karşı da aynı hissiyatla harekete geçiyoruz.

    19 LİDER İLE KRİTİK GÖRÜŞME

    Tüm dünya görmezden gelse bile 'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. İsrail'in saldırılarının başladığı andan itibaren liderler düzeyinde gerekse uluslararası kuruluşlar nezdinde yoğun bir diploması faaliyeti yürüttük. Şimdiye kadar 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim.
    İsrail'in Filistin ve Kudüs'e karşı sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur.
    Türkiye olarak bünyesinde bu doğrultuda başlatılacak her girişime destek vermeye, barış için sorumluluk üstlenmeye ve fedakarlık yapmaya hazırız.
    Her ne yapılacaksa derhal yapılmalıdır. Aksi halde ortaya çıkacak tablonun vahim sonuçları ile yüzleşilmesi kaçınılmazdır.

    NORMALLEŞME BAŞLIYOR
    Başkan     Erdoğan, tam kapanmanın ardından COVİD-19 vaka sayılarındaki düşüşü dile getirdi. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşmenin başlayacağını söyledi. "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" dedi.

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