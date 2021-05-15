Dünyayı kripto para çılgınlığı sardı! Başrolde ise Elon Musk vardı! Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, işi gücü bıraktı. Kripto para borsasına daldı. 200 milyondan fazla yatırımcıyı adeta elinde oynattı!

Önce 1 milyar 800 milyon dolarlık Bitcoin'i elden çıkardı. Perşembe gecesi ise "Bitcoin'le Tesla satmayacağım" açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine borsa çalkalandı! 58 bin liralık Bitcoin 46 bine kadar çakıldı! 200 milyon yatırımcıyı 11 dakikada tam 393 milyar dolar zarara uğrattı! Dün yine sahneye çıktı. Twitter'dan Dogecoin'e göz kırptı. "Doge'nin işlem verimliliğini artırmak için çalışacağız" tweeti attı. Bunun üzerine Dogecoin'in fiyatı 0.42'den 0.56 dolara fırladı. 24 saatte yüzde 26 değer kazandı! Ekonomistler, Musk'ın bir tweetle piyasada 1 milyar dolara yakın manipülasyon yaptığını açıkladı.