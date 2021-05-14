SON DAKİKA: Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte Türkiye'nin kademeli normalleşme ve açılma takvimi



OKULLAR İÇİN HEMEN AÇILMA BEKLENMİYOR

Tam kapanma biterken normalleşmeyle ilgili haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Detayların yavaş yavaş belli olduğu yeni normal ile ilgili gündemde olan maddeler de belirenmeye başladı. Buna göre üçüncü pik sonrasında Türkiye aldığı tam kapanma tedbirleri biterken ne zaman başlayacağı merak edilen yeni normalleşme düzeni de kapısını aralamaya başladı.

Buna göre; okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak. Asıl hedef ise Temmuz ayı.