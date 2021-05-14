SON DAKİKA: Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte Türkiye'nin kademeli normalleşme ve açılma takvimi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs akşamı Kabine'yi toplayacak ve kademeli normalleşme kararlarını duyuracak. Kabine toplantısı yaklaşırken kademeli normalleşme ile ilgili öneriler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Buna göre normalleşmede kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılsa da "tam açılma" olarak adlandırılabilecek asıl hedef Temmuz ayı olacak.
Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın "Normalleşmeyi açıklayacağız" açıklamasının ardından son olarak Sağlık Bakanı Koca da konuştu ve "Büyük kısmını evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" dedi.
BAKAN KOCA'DAN NORMALLEŞME PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla bir videolu mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti:
KISITLAMALARIN KALKACAĞI GÜNLERE GELİYORUZ
Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.
Bayram geldi. Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır. Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız, hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.