



İzmir'de 2006'da örgütün mahrem imamı tarafından belediye otobüsünde düşürdüğü ve daha sonra şoförün Ege Ordusu Komutanlığına teslim ettiği flash belleğin FETÖ için ne kadar önemli olduğunu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Hava Kuvvetlerindeki mahrem imamlardan M.A.D.'nin ifadelerine yansıdı. O dönem eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olan darbeci eski Orgeneral Akın Öztürk tarafından kurulan "Güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırılan flaş bellekle ilgili sürecin bizzat 15 Temmuz darbe girişimini organize eden TSK imamı Adil Öksüz tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

"MAHREM İMAMIN BİLEREK DÜŞÜRDÜĞÜ KONUŞULDU"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan havacı subayların mahrem abisi M.A.D. itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanma hakkında ifade veren mahrem imam, havacı subaylara mahrem imamlık yaptığını, katıldığı bir toplantıda örgüte mensup askerlerin bilgilerinin bulunduğu flaş belleğin kaybolduğunu öğrendiğini belirtti. Örgüt üyesi, söz konusu belleğin içerisinde kendisi de dahil binlerce örgüt mensubunun fişlendiği belgelerin olduğunu ve bir mahrem abinin kendisine flaş belleğin kaybedilmediğini, bilerek teslim edildiğini söylediğini anlattı.