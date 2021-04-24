



KULELİ'YE ADİL ÖKSÜZ GÖTÜRDÜ

Kuleli Askeri Lisesi'ne kendisini Adil Öksüz'ün götürdüğünü ve burada bir örgüt imamına teslim ettiğini anlatan Halil Öksüz, bağlı olduğu mahrem imamların ve tanıdığı FETÖ'cü askerlerin isimlerini verdi. Öksüz, "Gözaltında kaldığım 8 gün boyunca hayatımı düşündüm, aklıma ne geldiyse en ince ayrıntıya kadar anlattım. Nezarethanede 6 kişi kaldık. Onlara da 'Gerçekleri söyleyin, saklamayın' dedim. İsimlerini verdiğim subayların tamamı kurmay. Ben kurmaylık sınavına 3 defa girdim. O da bir hafta izin veriyorlardı öylesine gittim, girdim. Geri kalan yükselme sınavlarının hiçbirine girmedim. Tek hedefim 2011'de istifa etmekti. Yani aksi evlat gibiydim. 2014'te, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra istifa ettim. Kafamda bitirmiştim yani her şeyi. Yeni bir hayat kurmak istedim ama yine peşimi bırakmadılar. Evime geldiler" diye konuştu.