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    • 15.05.2021 10:05
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    var mı? 17 Mayıs'ta yasak olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?

    var mı? Sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. 17 Mayıs'ta yasak olacak mı? 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs tarihinde sona eriyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    17 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 17 Mayıs'ta yasak olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?

    17 Mayıs'ta yasak olacak mı? 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasaklarının 17 Mayıs günü devam edip etmeyeceği araştırılan konulardan birisi oldu. Yasakların son durumu gündemde yer alıyor. 17 Mayıs sabahı saat 05:00'te sona erecek tam kapanmanın ardından 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

    17 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    17 günlük tam kapanma dönemi, pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı.

    Açıklamasında pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulamaya başlayacağını belirten Erdoğan, ''Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir'' dedi.

    Kontrollü normalleşmeyle birlikte atılacak adımlar pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısının ardından açıklanacak.

    Bayram mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bu sürece ilişkin önemli bir mesaj vererek "Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

    Turkuaz tabloda yer alan günlük vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. Dün 11 bin 534 yeni vaka açıklandı. 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanmada hedef bu sayıyı 10 binin altına çekmek. Peki, günlük 10 bin yeni vaka kısıtlamaların kaldırılması için yeterli mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Levent Akın, bu sayının yeterli olmadığını söyledi. Akın, tam kapanma sonrası dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

        Tam kapanmanın ardından gerçekleşme beklenen normalleşme dönemine ilişkin ortaya atılan bir senaryoya göre; tam kapanmanın ardından 3 aşamadan oluşan kademeli bir normalleşme süreci başlayacak.

        Birinci döneme 17 Mayıs, ikinci döneme 31 Mayıs, üçüncü dönemeyse Temmuz ayında geçilecek.

        Bayram sonrasında başlayacak olan ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gidenler, kademeli olarak geri dönebilecek. Kafeler, restoranlar ve lokantaların da açılması bekleniyor. Ancak saat kısıtlaması yine geçerli olacak.

        Hafta içi sokağa çıkma yasağının 19.00'dan 21.00'a çekilmesi, cumartesi günü de sokak kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor. Pazar günleri kısıtlama devam edecek.

        Kulislerden sızan bir diğer bilgiye göre; bu sene okullar açılmayacak. Uzaktan eğitim devam edecek.

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        Haberler Güncel 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 17 Mayıs'ta yasak olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?