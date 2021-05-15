17 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 17 Mayıs'ta yasak olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?

Bayram sonrasında başlayacak olan ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gidenler, kademeli olarak geri dönebilecek. Kafeler, restoranlar ve lokantaların da açılması bekleniyor. Ancak saat kısıtlaması yine geçerli olacak.

Hafta içi sokağa çıkma yasağının 19.00'dan 21.00'a çekilmesi, cumartesi günü de sokak kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor. Pazar günleri kısıtlama devam edecek.

Kulislerden sızan bir diğer bilgiye göre; bu sene okullar açılmayacak. Uzaktan eğitim devam edecek.