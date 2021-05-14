ALİ BABACAN'IN İHANET AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ

"Dostlar" kadrosunda yerleri hazır olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendi kendilerini teşhir ettiğini söyleyen Ateş, şunları kaydetti:

"16 yıllık AK Parti milletvekili Ali Babacan'ın, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkanı Erdoğan'a imza verip, Abdullah Gül'ü de muhalefet adayı yapma gayretini şu dehşet verici sözleriyle açıkladı: 'Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeydim.' Partisi zarar görmesin diye Erdoğan'ın talebi üzerine genel başkanlık ve başbakanlıktan çekilmekle övünen, başkanlık sistemine de destek olan Davutoğlu, partisini kurdu, daha ne olduğu bilinmeyen güçlendirilmiş parlamenter sistemin şövalyesi oldu. Kılıçdaroğlu, 'sağ-sol bitti' derken acaba her iki kesimdeki bu ahlak dışı siyaseti mi kastediyor? Grup Başkanvekilliği, TBMM Başkanvekilliği, Başbakan Yardımcılığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarını kendilerine sağlayan liderlerine bu ihaneti yapanlar, küresel güçlerin elindeki oltanın ucunda asılı yeni makamlar için bu millete, bu ülkeye acaba ne yapmazlar ki?"