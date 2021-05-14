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    • 14.05.2021 19:12
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    Eski CHP'li 'ten 'ihanet' itirafı yapan 'a tepki: Liderine bunu yapan ülkeye ne yapmaz ki?

    DEVA Partisi Genel Başkanı , 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti. Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına tepkiler çığ gibi büyüdü. Babacan'a bir tepki de Eski CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekillerinden 'ten geldi. Ateş, "Liderlerine bu ihaneti yapanlar, küresel güçlerin elindeki oltanın ucunda asılı yeni makamlar için bu millete, bu ülkeye acaba ne yapmazlar ki?" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    Babacan'a bir tepki daha

    CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı ihaneti itiraf etti.

    Babacan, 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü muhalafetin Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediklerini söyledi.

    "SÜRECİN TAM GÖBEĞİNDEYDİM"
    Babacan o sırada görünür olmadığını belirterek "Sürecin Tam göbeğindeydim." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Gül'ün neden aday olamadığı sorusunun sorulması üzerine Babacan, "Muhalefetin ancak bir ortak aday çıkardığında başarılı olması söz konusuydu. Ortak aday formülü son günlere kadar giderken diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Eğer o gün gelip de siz ortak aday olursanız biz sizi destekleriz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olurdu." sözleriyle yaptığı ihaneti itiraf etti.

    ESKİ CHP'Lİ ATEŞ'TEN TEPKİ
    Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına tepkiler çığ gibi büyüdü. Eski CHP'li Yılmaz Ateş de Ali Babacan'ın ihanet açıklamasına sert tepki gösterdi.

    Yılmaz Ateş yaptığı yazılı açıklamada, dönemin ABD Büyükelçisinin, Wikileaks belgelerinde yayınlanan telgrafında, "ABD'nin çıkarları için Deniz Baykal CHP'nin başından defedilip, yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmelidir." ifadesinin yer aldığını, Baykal'ın istifasına yol açan komplodan birkaç ay önce İsveç merkezli Silk Road Enstitüsünün hazırladığı rapordaki, "Baykal istifa etmek zorunda bırakılır. Onun yerine Kılıçdaroğlu genel başkanlığa seçilir. Kılıçdaroğlu parti politikalarını değiştirir ve bununun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir." ifadeleriyle de bu işbirliğinin çok daha açık ortaya konduğunu belirtti.

        Planın harfiyen uygulandığını öne süren Ateş, "Parti programı değiştirilmeden Ege, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, terör başta olmak üzere iç ve dış politikaları emperyal güçlerin talepleri ile uyumlu uygulanır oldu. En büyük destek de daha aday adayıyken bugünkü ABD Başkanı Biden'den geldi: 'İstanbul belediye seçimlerini muhalefete biz kazandırdık. Önümüzdeki seçimlerde muhalefete daha açık destek vereceğiz.' Dış belgelerin ifşaa ettiği Kılıçdaroğlu, bunların hiçbirine tek söz söyleyemedi." ifadesini kullandı.

        ALİ BABACAN'IN İHANET AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ
        "Dostlar" kadrosunda yerleri hazır olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendi kendilerini teşhir ettiğini söyleyen Ateş, şunları kaydetti:

        "16 yıllık AK Parti milletvekili Ali Babacan'ın, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkanı Erdoğan'a imza verip, Abdullah Gül'ü de muhalefet adayı yapma gayretini şu dehşet verici sözleriyle açıkladı: 'Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeydim.' Partisi zarar görmesin diye Erdoğan'ın talebi üzerine genel başkanlık ve başbakanlıktan çekilmekle övünen, başkanlık sistemine de destek olan Davutoğlu, partisini kurdu, daha ne olduğu bilinmeyen güçlendirilmiş parlamenter sistemin şövalyesi oldu. Kılıçdaroğlu, 'sağ-sol bitti' derken acaba her iki kesimdeki bu ahlak dışı siyaseti mi kastediyor? Grup Başkanvekilliği, TBMM Başkanvekilliği, Başbakan Yardımcılığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarını kendilerine sağlayan liderlerine bu ihaneti yapanlar, küresel güçlerin elindeki oltanın ucunda asılı yeni makamlar için bu millete, bu ülkeye acaba ne yapmazlar ki?"
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        Babacan'a bir tepki daha
        Haberler Güncel Eski CHP'li Yılmaz Ateş'ten 'ihanet' itirafı yapan Ali Babacan'a tepki: Liderine bunu yapan ülkeye ne yapmaz ki?