CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı ihaneti itiraf etti.
Babacan, 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü muhalafetin Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediklerini söyledi.
"SÜRECİN TAM GÖBEĞİNDEYDİM"
Babacan o sırada görünür olmadığını belirterek "Sürecin Tam göbeğindeydim." ifadelerini kullandı.
Abdullah Gül'ün neden aday olamadığı sorusunun sorulması üzerine Babacan, "Muhalefetin ancak bir ortak aday çıkardığında başarılı olması söz konusuydu. Ortak aday formülü son günlere kadar giderken diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Eğer o gün gelip de siz ortak aday olursanız biz sizi destekleriz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olurdu." sözleriyle yaptığı ihaneti itiraf etti.
ESKİ CHP'Lİ ATEŞ'TEN TEPKİ
Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına tepkiler çığ gibi büyüdü. Eski CHP'li Yılmaz Ateş de Ali Babacan'ın ihanet açıklamasına sert tepki gösterdi.
Yılmaz Ateş yaptığı yazılı açıklamada, dönemin ABD Büyükelçisinin, Wikileaks belgelerinde yayınlanan telgrafında, "ABD'nin çıkarları için Deniz Baykal CHP'nin başından defedilip, yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmelidir." ifadesinin yer aldığını, Baykal'ın istifasına yol açan komplodan birkaç ay önce İsveç merkezli Silk Road Enstitüsünün hazırladığı rapordaki, "Baykal istifa etmek zorunda bırakılır. Onun yerine Kılıçdaroğlu genel başkanlığa seçilir. Kılıçdaroğlu parti politikalarını değiştirir ve bununun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir." ifadeleriyle de bu işbirliğinin çok daha açık ortaya konduğunu belirtti.