



"BU SADECE ERDOĞAN'IN KONUSU DEĞİL"

Tüm müslüman devletlerin ayaklanması gerektiğini vurgulayan Dora Altunbaşak, "Bu mübarek günlerde bizim Müslüman kardeşlerimiz orada ölüyor. Bizim de canımız çok yanıyor. Bizim bir arabamız vardı ve feda ettik gerekirse canımızı da feda ederiz. Biz şov ya da reklam amaçlı bir şey yapmadık ben ev hanımıyım reklama ihtiyacım yok. Herkes Fransız bu konuda. Biz ses çıkartmak isteriz. Bize yarın deseler gideriz." ifadelerini kullandı.