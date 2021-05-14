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    • 14.05.2021 18:29
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    Konsolosluğu önünde Filistin için aracını yakan çift 'e konuştu: Gerekirse canımızı da feda ederiz

    Terör devleti 'e tepki olarak önünde araçlarını ateşe veren Ahmet- çifti 'e özel açıklamalarda bulundu. Altunbaşak çifti, "Bu mübarek günlerde bizim Müslüman kardeşlerimiz orada ölüyor. Bizim de canımız çok yanıyor. Bizim bir arabamız vardı ve feda ettik gerekirse canımızı da feda ederiz" ifadelerini kullandı.

    Filistin için aracını yakan çift A Haber'e konuştu

    İsrail'in Filistinli'lere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Konsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Alev alev yanan otomobillerini cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan Ahmet-Dora Altunbaşak çifti "Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz." ifadelerini kullanmışlardı.

    Ahmet-Dora Altunbaşak çifti A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



    "BU SADECE ERDOĞAN'IN KONUSU DEĞİL"
    Tüm müslüman devletlerin ayaklanması gerektiğini vurgulayan Dora Altunbaşak, "Bu mübarek günlerde bizim Müslüman kardeşlerimiz orada ölüyor. Bizim de canımız çok yanıyor. Bizim bir arabamız vardı ve feda ettik gerekirse canımızı da feda ederiz. Biz şov ya da reklam amaçlı bir şey yapmadık ben ev hanımıyım reklama ihtiyacım yok. Herkes Fransız bu konuda. Biz ses çıkartmak isteriz. Bize yarın deseler gideriz." ifadelerini kullandı.



    "Orada yapılanlar bize yapılıyor." Altunbaşak, "Din kardeşimiz onlar. Mesele toprak meselesi değil. Müslüman aleminin ayaklanması gerekiyor. Bu konu sadece Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konusu değil, dünyadaki tüm Müslümanların davası." şeklinde konuştu.



        "DÜNYA 3 MAYMUNU OYNUYOR"
        Ahmet Altunbaşak ise A Haber mikrofonlarına, "Yapılması gereken tüm Türk İslam devlet başkanlarının şuanda uyanması lazım. Benim çağrım Müslüman devlet başkanlarına. Sesimizi duyurmak için sessiz kalmamalıyız. Dünya 3 maymunu oynuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız lider vasıflı, yetenekli, başarılı ve kabiliyetli biri fakat o da tek başına ne yapsın! Bütün Türk devletlerinin başkanları toplanmalı." açıklamasında bulundu.
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        Filistin için aracını yakan çift A Haber'e konuştu
        Haberler Güncel İsrail Konsolosluğu önünde Filistin için aracını yakan çift A Haber'e konuştu: Gerekirse canımızı da feda ederiz