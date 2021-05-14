İsrail'in Filistinli'lere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Konsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Alev alev yanan otomobillerini cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan Ahmet-Dora Altunbaşak çifti "Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz." ifadelerini kullanmışlardı.
Ahmet-Dora Altunbaşak çifti A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BU SADECE ERDOĞAN'IN KONUSU DEĞİL"
Tüm müslüman devletlerin ayaklanması gerektiğini vurgulayan Dora Altunbaşak, "Bu mübarek günlerde bizim Müslüman kardeşlerimiz orada ölüyor. Bizim de canımız çok yanıyor. Bizim bir arabamız vardı ve feda ettik gerekirse canımızı da feda ederiz. Biz şov ya da reklam amaçlı bir şey yapmadık ben ev hanımıyım reklama ihtiyacım yok. Herkes Fransız bu konuda. Biz ses çıkartmak isteriz. Bize yarın deseler gideriz." ifadelerini kullandı.
"Orada yapılanlar bize yapılıyor." Altunbaşak, "Din kardeşimiz onlar. Mesele toprak meselesi değil. Müslüman aleminin ayaklanması gerekiyor. Bu konu sadece Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konusu değil, dünyadaki tüm Müslümanların davası." şeklinde konuştu.