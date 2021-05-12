Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Ali Babacan, AK Parti Ankara milletvekili iken 3 Mayıs 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verirken; aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü itiraf etti.
Ali Babacan'ın ihanet itirafına tepkiler çığ gibi büyürken, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HALKA SUNULAN OYUNU DEŞİFRE ETTİLER"
2018'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde muhalefetin ortak aday çıkarma çalışmalarını anltana Hilal Kaplan, "2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Seçimleri döneminde muhalefet bir ortak aday çıkarma çabası içerisindeydi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü tekrar aday yapmak noktasında Temel Karamollaoğlu'nun adı öne sürülüyordu.
Temel Karamollaoğlu'nun adının öne sürülmesi, Abdullah Gül'ün milli görüşten olmasıdır. 'Temel Karamollaoğlu'nun bu ismi öne sürmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti' denilirse daha az sıkıntı oluşturacağı düşünülüyordu. Böyle bir imaj çalışması olduğunu düşünüyorum. Şahsi kanaatim.
Nitekim başarıya ulaşmadı. Abdullah Gül çatı adayı olmayı çok istedi. Bir takım görüşmeler oldu. CHP içerisinde direnen bir kesim oldu. Meral Akşener bugün reddediyor. 'Karşı çıkmadım' diyor ilginç bir şekilde. Halbuki 3 yıl önce kendi açıklamaları var. Çok şeffaf bir biçimde, halka sunulan oyunun arka planını deşifre ediyorlar aslında." ifadelerini kullandı.
"MERAL AKŞENER KARŞI ÇIKTI"