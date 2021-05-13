18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı tam kapanmanın bitmesine günler kala merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara göre, 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanma sürecinin başladığı günden bu yana vaka sayılarında büyük düşüş görüldü. Peki, tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma 1 hafta uzatılacak mı? İşte son gelişmeler...
TAM KAPANMA UZATILDI MI?
Tam kapanma sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşanırsa haberimizde anında yer alacaktır.
İşte son açıklamalar;
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında "Tam kapanma uzatılacak mı?" sorusu üzerine "Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık.
Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok." dedi.