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    • 13.05.2021 23:01
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    Berber ve ? 17 Mayıs Pazartesi günü kuaförler açık mı, kapalı mı?

    29 Nisan Perşembe günü koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Gelecek hafta kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağını merak eden vatandaşlar konu hakknıda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, berber ve ? 17 Mayıs Pazartesi günü kuaförler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

    Berber ve kuaförler ne zaman açılıyor?

    Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde tam kapanma uygulanıyor. 17 Mayıs Pazartesi sabahı bitmesi beklenen tam kapanma sürecinin ne uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Peki, berber ve kuaförler ne zaman açılıyor? 17 Mayıs Pazartesi günü kuaförler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

    17 MAYIS KUAFÖRLER AÇIK MI, KAPALI MI?

    Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Pazartesi günü berber ve kuaförlerin faaliyete geçmesi bekleniyor.

    İşte merak edilen son gelişmeler;

    TAM KAPANMA UZATILDI MI?

    Tam kapanma sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşanırsa haberimizde anında yer alacaktır.

    CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında "Tam kapanma uzatılacak mı?" sorusu üzerine "Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık.

        Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok." dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAM KAPANMA AÇIKLAMASI

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.
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