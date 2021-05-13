Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde tam kapanma uygulanıyor. 17 Mayıs Pazartesi sabahı bitmesi beklenen tam kapanma sürecinin ne uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Peki, berber ve kuaförler ne zaman açılıyor? 17 Mayıs Pazartesi günü kuaförler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...
17 MAYIS KUAFÖRLER AÇIK MI, KAPALI MI?
Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Pazartesi günü berber ve kuaförlerin faaliyete geçmesi bekleniyor.
İşte merak edilen son gelişmeler;
TAM KAPANMA UZATILDI MI?
Tam kapanma sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşanırsa haberimizde anında yer alacaktır.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında "Tam kapanma uzatılacak mı?" sorusu üzerine "Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık.