CHP'li Ekrem İmamoğlu ve İBB'nin bir yalanı daha patladı: AK Parti kayıp 978 at ile ilgili gerçekleri deşifre etti





İBB'nin 978 at konusunda şeffaf bir açıklama yapamayarak yalan siyasetine başvurmasına AK Parti 'dur' dedi.



AK Parti, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'li İBB'nin bir yalan balonunu daha patlatarak 978 ile ilgili gerçekleri deşifre etti.