CHP'li Ekrem İmamoğlu ve İBB'nin bir yalanı daha patladı: AK Parti kayıp 978 at ile ilgili gerçekleri deşifre etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıktı.
978 atın para karşılığı satıldığı, bazılarının da telef edildiği iddialara ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li İBB, 224 atın bakımları esnasında öldüğünü duyurdu.
İBB'nin 978 at konusunda şeffaf bir açıklama yapamayarak yalan siyasetine başvurmasına AK Parti 'dur' dedi.
AK Parti, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'li İBB'nin bir yalan balonunu daha patlatarak 978 ile ilgili gerçekleri deşifre etti.