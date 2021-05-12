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    • 12.05.2021 20:03
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu ve İBB'nin bir yalanı daha patladı: AK Parti kayıp 978 at ile ilgili gerçekleri deşifre etti

    CHP'li İBB'nin kayıp 978 at konusunda şeffaf bir açıklama yapamayarak yalanlara başvurmasına AK Parti 'dur' dedi. AK Parti resmi sosyal medya hesaplarından CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin bir yalan balonunu daha patlatarak 978 ile ilgili gerçekleri deşifre etti.

    Balon Ekrem ve İBB'nin yalanı patladı!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıktı.



    978 atın para karşılığı satıldığı, bazılarının da telef edildiği iddialara ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li İBB, 224 atın bakımları esnasında öldüğünü duyurdu.



    İBB'nin 978 at konusunda şeffaf bir açıklama yapamayarak yalan siyasetine başvurmasına AK Parti 'dur' dedi.

    AK Parti, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'li İBB'nin bir yalan balonunu daha patlatarak 978 ile ilgili gerçekleri deşifre etti.



        İşte konuya ilişkin AK Parti'den yapılan o açıklama;

        #978AtNerede sorumuza İBB yönetiminin şeffaf bir açıklama yapmasını bekliyorduk. Yine yalanlarına cevap vermek durumunda kalacağımızı düşünmemiştik. Kamuoyu vicdanı adına bir balonu daha patlatalım…



        CHP'Lİ İBB'NİN UHDESİNDE
        Adalar'ın atları satın alındıktan sonra sahiplendirme yetkisi İBB uhdesindedir. İBB talep etmediği müddetçe, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü'nün doğrudan sahiplendirme yetkisi yoktur.

        Nitekim atlar sahiplendirilmeden önce İBB ve teslim edilen taraf arasında "AT SAHİPLENDİRME TAAHHÜTNAMESİ" imzalanmıştır. Bu belge dahi başlı başına sorumluluğun İBB ve ilgili tarafa ait olduğunun ispatıdır.



        İddia edildiğinin aksine İl/İlçe Tarım Müdürlüğü'nün "denetim ve kontrol" yetkisi bulunmamaktadır. Yetkili olduğu konu, 5996 sayılı kanuna göre atların gerekli sağlık kontrollerini yapmaktan ibarettir.



            ATLARDAKİ 'ÇİP' MESELESİ
            Çip meselesine gelirsek; Adalar'daki atlara, 2011 yılında çip takılmıştır. Atları "tanımlama numarası"ndan ibaret olan çiplerin "uzaktan veya uydudan takip edilmesi" gibi teknik bir özelliği yoktur.

            İBB'YE ÇAĞRI: KAMUOYUNU AYDINLATIN
            İBB yönetimi; sorumluluktan kaçan, mesuliyet kabul etmeyen ve yalan bilgilerle başkalarını suçlayan tavrından derhal vazgeçip; Adalar'ın atlarının akıbeti hakkında kamuoyunu aydınlatmalıdır.
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