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    • 12.05.2021 20:41
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    Sağlık Bakanı duyurdu: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

    Sağlık Bakanı , "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca'dan aşı açıklaması

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini duyurdu.

    Sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlanacağını açıklayan Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EŞLERİNİ AŞILAMAYA BAŞLIYORUZ"
    "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."

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    Bakan Koca'dan aşı açıklaması
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz