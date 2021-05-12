Bayramda eczane ve sağlık ocakları açık mı? Ramazan Bayramı öncesi aile hekimlerinin görevde olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapılmıştı. Bilindiği gibi 9 günlük kamu tatili nedeniyle birçok kamu kurumu çalışmayacak.
ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI 2021?
Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.
ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?
İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.