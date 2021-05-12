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    • 12.05.2021 19:58
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    Bayramda (ASM) açık olacak mı? ?

    Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. 'na saatler kala 13-14-15 Mayıs'ta eczanelerin ve nın çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, ? Bayramda eczaneler açık mı 2021? ? Bilindiği gibi 9 günlük kamu tatili nedeniyle birçok kamu kurumu çalışmayacak. İşte konu hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayramda eczaneler ve sağlık ocakları açık mı 2021?

    Bayramda eczane ve sağlık ocakları açık mı? Ramazan Bayramı öncesi aile hekimlerinin görevde olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapılmıştı. Bilindiği gibi 9 günlük kamu tatili nedeniyle birçok kamu kurumu çalışmayacak.

    ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI 2021?

    Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

    ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

    İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

        BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

        Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 13,14 ve 15 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.

        Sağlık Ocakları Ramazan Bayramı'ndan sonra yani 17 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak.

        AŞI RANDEVULARI İPTAL Mİ?

        Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek.

        İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.
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        Haberler Güncel Bayramda eczaneler açık mı 2021? Bayramda sağlık ocakları (ASM) açık olacak mı? 13-14-15 Mayıs aşı randevuları iptal mi?