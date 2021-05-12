Bayramda eczane ve sağlık ocakları açık mı? Ramazan Bayramı öncesi aile hekimlerinin görevde olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapılmıştı. Bilindiği gibi 9 günlük kamu tatili nedeniyle birçok kamu kurumu çalışmayacak.