Acil Kudüs Toplantısı'nın sonuç bildirgesinden: "Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak meselesidir. İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı her daim ve her zeminde savunacaktır."



Acil Kudüs Toplantısı'nın sonuç bildirgesinden: "İslam coğrafyasında Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını canlı ve güçlü tutmak için Kudüs ziyaretleri teşvik edilecek ve ortak çalışmalar yapılacaktır. Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak ve geleceğe taşımak için İslam ülkelerinde Kudüs Araştırma Merkezlerinin kurulması için iş birliği ile çalışmalar yapılacaktır."

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