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    • 11.05.2021 15:38
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    Son dakika: ''nın sonuç bildirgesini açıkladı

    Son dakika haberine göre , " ve " gündemiyle düzenlenen ""nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, "'in Kudüs'te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları gasbetme girişimi ve halkının zorla evlerinden çıkarılması, tehcire zorlaması, bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir." ifadelerine yer verildi.

    İşte 'Acil Kudüs Toplantısı'nın sonuç bildirgesi

    'nın sonuç bildirgesinden: "Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak meselesidir. İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı her daim ve her zeminde savunacaktır."

    Acil Toplantısı'nın sonuç bildirgesinden: "İslam coğrafyasında Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını canlı ve güçlü tutmak için Kudüs ziyaretleri teşvik edilecek ve ortak çalışmalar yapılacaktır. Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak ve geleceğe taşımak için İslam ülkelerinde Kudüs Araştırma Merkezlerinin kurulması için iş birliği ile çalışmalar yapılacaktır."

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