"YEGANE ÇÖZÜM ÜMMETİN BİR ARAYA GELMESİ"

Kudüs'te yaşananlara dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Defaatle ifade ettiğim gibi Kudüs'ü işgal edenler, bu cesareti İslam toplumlarının dağınık görüntüsünden alıyor. Dolayısıyla bugün Müslümanlar olarak hep beraber ciddi ve köklü bir muhasebe yapmak zorundayız. Ümmeti zayıflatan ve dağınık gösteren faktörleri kapsamlı olarak düşünmek zorundayız. Bugün artık slogan atmak, ağıt yakmakla yetinemeyiz. Çözüme dair müşahhas, kalıcı ve gerçekçi adımlar atmak zorundayız. Derhal toparlanmalı ve ümmetin vahdetini temin etmeliyiz. Bu zor değildir. Buna ulema öncülük etmelidir. Bütün dünya biliyor ki imkanlarını ve potansiyelini birleştirdiğinde Müslümanlar her açıdan dünyanın en büyük gücünü oluşturacaktır. Filistin ve Kudüs'ü işgal edenlerin ve dünyayı savaşlara ve kargaşaya sürükleyenlerin, hukuk, insaf, vicdan, demokrasi, insan hakları ve benzeri değerlerin hiçbirini umursamadığı ve dikkate almadığı artık kesinleşmiştir. Yegane çözüm ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Kudüs'te işgal ve zulmü engellemenin yolu, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesidir."

Tarih boyunca Müslümanlar ne derece birlik ve beraberlik içerisindeyse Kudüs'ün o derece barış, emniyet ve esenlik şehri olduğuna işaret eden Erbaş, "Müslümanlar birlikte hareket etme, ortak kararlar alıp uygulama özelliğini ne derece yitirmiş ve kendi bünyelerindeki çeşitlilikleri, farklılıkları kavga sebebi saymışlarsa Kudüs, o derece Daru's-Selam yani barış, emniyet ve esenlik yurdu olma vasfını kaybetmiştir." diye konuştu.

"KUDÜS BİLİNCİNİ GÜÇLÜ HALE GETİRMELİYİZ"

"Kudüs, ümmet için bir diriliş vesilesi olabilir. Vahdet vesilesi olabilir. Bir asırdır, çiğnenen onurunu, viran olan yurdunu kurtarma vesilesi olabilir." diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim Kudüs geçmişten bugüne Müslümanları madden ve manen bir araya getiren bir zemin olmuştur. 1099'da haçlı işgalinin ardından bütün Müslümanlar Kudüs için toplanmış ve Kudüs'ü işgalden kurtarmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs ve Mescid-Aksa işgal edildiğinde, 1969 yılında İslam Konferansı Örgütü adıyla Kudüs için kurulmuştur. Bugün de Kudüs ve Mescid-i Aksa etrafında ümmet bir araya gelebilir. Nitekim şu anda yeryüzündeki bütün müminlerin kalbi Mescid-i Aksa'dadır. Bunu tam bir vahdete dönüştürdüğümüzde Kudüs özgür olacaktır. Bu bağlamda tüm İslam dünyasında bütün mümin yürekleri birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Kudüs bilincini en güçlü hale getirmeliyiz. İşgalcilerin zulümlerini tüm dünyaya ifşa etmeliyiz. Zira bugün tüm insanlık işgale karşı çıkmakla ve Kudüs'ü savunmakla yükümlüdür. Yani Kudüs topyekun insanlığın hukuk, ahlak ve vicdan sınavıdır. Kudüs, İslam ümmetinin iman ve kardeşlik imtihanıdır."