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    • 10.05.2021 12:20
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    SON DAKİKA: Başkanı 'tan İsrail terörüne sert tepki: Helak olacaksınız

    Son dakika haberi! İsrail polisi, işgal altındaki ’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Konuya ilişkin Başkanı açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Allah'ın laneti üzerinizde olsun, helak olacaksınız." dedi.

    Erbaş'tan İsrail terörüne sert tepki

    İsrail polisi, işgal altındaki 'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.


    Konuya ilişkin Başkanı açıklamalarda bulundu.

    Erbaş'ın açıklamalarından satır başları;

    Allah'ın laneti üzerinizde olsun, helak olacaksınız. Ey Müslümanlar hala bir araya gelmeyecek misiniz?

    Tüm camilerden sala ve dualar edilecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail terörüne sert tepki: Helak olacaksınız