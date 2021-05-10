İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.



Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamalarda bulundu.



Erbaş'ın açıklamalarından satır başları;



Allah'ın laneti üzerinizde olsun, helak olacaksınız. Ey Müslümanlar hala bir araya gelmeyecek misiniz?



Tüm camilerden sala ve dualar edilecek.