Yapılışı:

Şeker ve suyu tencereye alarak ocağa koyun. 15 dk kadar kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin. 5 dk daha kaynatın ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Süt hariç diğer malzemeler yoğurtma kabına alınır.

Ilık süt yavaş yavaş eklenerek hamur yoğrulur. Gerekirse çok az süt ya da tam tersi un eklenebilir.

Hamur 15dk boyunca yoğrularak şekillendirme aşamasına geçilir. Bu hamur ile iki farklı baklava hazırlayabilirsiniz.

Hamur 30 bezeye ayrılır.

Bezelerin üzerine nemli bir bez örtülerek şekillendirme aşamasına geçirilir.

Nişasta ve un karışımı ile bezeler açılır. Açabildiğiniz kadar ince açmalısınız.

Temiz bir örtü üzerine örterek 5dk kadar açmış olduğunuz hamuru dinlenmeye bırakın.