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    • Güncel
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    • 11.05.2021 15:08
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    ! Ramazan Bayramı’na özel pratik ve lezzetli ? Püf noktası…

    Gündemde bayram öncesinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmez tatlılarından biri olan ve büyükten küçüğe herkesin çok sevdiği Saray mutfağından günümüze ulaşmış ve pek çok ulusta yapılan baklava tarifini haberimizde derledik. Peki Ramazan Bayramı’na özel pratik ve lezzetli ? Püf noktasına dair bilgileri, şerbetinin nasıl döküldüğü gibi detayları da bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Cevizli ev baklavası tarifi!

    Cevizli ev baklavası tarifi! Ramazan Bayramı'na özel pratik ve lezzetli cevizli ev baklavası nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Yaklaşan Ramazan Bayramı'ndan dolayı vazgeçilmez tatlılardan baklavanın pratik tarifi merak edilmeye başlandı. 7'den yetmişe herkesin çok sevdiği tatlı denilince akla ilk gelenlerden biri olan baklavanın tarifini, püf noktalarını haberimizde bulabilirsiniz.

    PRATİK VE LEZZETLİ CEVİZLİ EV BAKLAVASI TARİFİ

    Malzemeler
    Hamuru için;

    bu linkteki tarifi kullandım. Tarif için tıklayın
    5 su bardağı un
    yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ
    1 yumurta
    1 su bardağı yoğurt
    1 paket kabartma tozu
    1 yemek kaşığı sirke
    yarım çay kaşığı tuz
    1 su bardağı ılık süt

    içi için;

    Ceviz
    Üzeri için;

    300g tereyağı
    Şerbeti için;

    4 su bardağı şeker
    5 su bardağı su
    1 yemek kaşığı limon suyu

        Yapılışı:

        Şeker ve suyu tencereye alarak ocağa koyun. 15 dk kadar kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin. 5 dk daha kaynatın ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
        Süt hariç diğer malzemeler yoğurtma kabına alınır.
        Ilık süt yavaş yavaş eklenerek hamur yoğrulur. Gerekirse çok az süt ya da tam tersi un eklenebilir.
        Hamur 15dk boyunca yoğrularak şekillendirme aşamasına geçilir. Bu hamur ile iki farklı baklava hazırlayabilirsiniz.
        Hamur 30 bezeye ayrılır.
        Bezelerin üzerine nemli bir bez örtülerek şekillendirme aşamasına geçirilir.
        Nişasta ve un karışımı ile bezeler açılır. Açabildiğiniz kadar ince açmalısınız.
        Temiz bir örtü üzerine örterek 5dk kadar açmış olduğunuz hamuru dinlenmeye bırakın.

        Benim kullandığım tepsi 40 cm çapında idi.
        Tepsiyi yağladıktan sonra üzerine üç kat yufka serilir ve ceviz serpilir.
        Bu aşamadan sonra bir kat ceviz bir kat yufka olacak şekilde kat kat baklava döşenir.
        En üst kata arasına ceviz serpilmeden iki kat yufka serilir.
        Sonrasında dilediğiniz şekilde tatlı dilimlenir.
        Baklava dilimi kesimi için videoyu izleyebilirsiniz.
        Üzerine kaynatmış olduğunuz tereyağından dökün ve 180 C derece fırında pişirin.
        Sıcak tatlıya soğumuş olan şerbeti dökün.
        Tatlıyı şerbeti çektikten ve soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
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