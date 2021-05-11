Cevizli ev baklavası tarifi! Ramazan Bayramı'na özel pratik ve lezzetli cevizli ev baklavası nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Yaklaşan Ramazan Bayramı'ndan dolayı vazgeçilmez tatlılardan baklavanın pratik tarifi merak edilmeye başlandı. 7'den yetmişe herkesin çok sevdiği tatlı denilince akla ilk gelenlerden biri olan baklavanın tarifini, püf noktalarını haberimizde bulabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ CEVİZLİ EV BAKLAVASI TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için;
bu linkteki tarifi kullandım. Tarif için tıklayın
5 su bardağı un
yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ
1 yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
yarım çay kaşığı tuz
1 su bardağı ılık süt
içi için;
Ceviz
Üzeri için;
300g tereyağı
Şerbeti için;
4 su bardağı şeker
5 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu