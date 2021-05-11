İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudiler'in baskınını önlemek için dün nöbet tutan Filisitinliler'e saldırdı. Göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalı müdahalede 215 Filistin vatandaşı yaralandı. İsrail akşam saatlerinde de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9'u çocuk 20 kişi hayatını kaybetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUDÜS DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri es-Sabah ile görüştü. Erdoğan, İsrail'in saldırıları ile ilgili muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna dikkat çekti.

TBMM'den, İsrail'in yaptığı saldırılara sert tepki geldi. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP, İsrail'i kınadı. Bildiride, "Kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğiz" denildi.

BM'DE ACİL TOPLANTI

BM'de Filistin konulu acil toplantı yapıldı.

GENEL SEKRETER ANTONIO GUTERRES: İsrail, uluslararası insani hukuk doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurmalı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHIM KALIN: Filistinliler'e yönelik her tür saldırıdan İsrail makamları sorumludur. Girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir.

ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JAKE SULLIVAN: Mescid-i Aksa'daki şiddetli çatışmalardan endişe ediyoruz.

AB ÜLKELERİNİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI: Filistin'deki saldırıları değil, ertelenen seçimleri görüşmek üzerine Brüksel'de bir araya geldi.