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    • 12.05.2021 01:26
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    2021 mesajları ve sözleri! En güzel anlamlı kısa uzun resimli Arife günü mesajları sözleri burada!

    sözleri mübarek günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu hafta sona eriyor ve bayram için artık saatler kaldı. 2021 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe olacak ve bayram 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Müslümanlar İslam alemi için son derece önemli olan bu mübarek gecede dualar okuyacak, namazlar kılacak ve günü bol bol ibadetlerle geçirecek. Sevdiklerinize, ailenize ve yakınlarınıza gönderebilmeniz için mesajları sözlerini yazımızda derledik. İşte en güzel anlamlı hadisli resimli Arife günü mesajları ve kısa uzun sözleri

    Arefe günü mesajları ve sözleri!

    İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 12 Mayıs Çarşamba günü yani yarın Ramazan Bayramı'nın Arefe günü İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günde yakınlarına Arefe günü mesajı atmak isteyenler ise sabah saatleriyle birlikte en güzel mesajları bulmak için araştırmalara başladı. Araştıranlar için kısa, anlamlı en güzel anlamlı hadisli resimli Arife günü mesajları ve kısa uzun sözleri haberimizde yer almaktadır. İşte en güzel anlamlı hadisli resimli Arife günü mesajları ve kısa uzun sözleri...

    İşte kısa, anlamlı en güzel Kadir Gecesi mesajları, sözleri ve hadisleri için devam ediniz...

    AREFE GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ

    * Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

    * Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

    * Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

    * Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, arefe gününüz kutlu olsun.

        * Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

        * Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

        Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

        Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir.Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Arefe gününüz mübarek olsun.

        Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır yalnız kalmamak için, özel günler vardır dostluğu paylaşmak için. Arefe gününüz kutlu olsun.

        Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

            Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

            Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve arefe gününüz mübarek olsun.

            Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

            Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
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                Haberler Güncel Arefe günü 2021 mesajları ve sözleri! En güzel anlamlı kısa uzun resimli Arife günü mesajları sözleri burada!