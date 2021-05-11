İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 12 Mayıs Çarşamba günü yani yarın Ramazan Bayramı'nın Arefe günü İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günde yakınlarına Arefe günü mesajı atmak isteyenler ise sabah saatleriyle birlikte en güzel mesajları bulmak için araştırmalara başladı. Araştıranlar için kısa, anlamlı en güzel anlamlı hadisli resimli Arife günü mesajları ve kısa uzun sözleri haberimizde yer almaktadır. İşte en güzel anlamlı hadisli resimli Arife günü mesajları ve kısa uzun sözleri...

İşte kısa, anlamlı en güzel Kadir Gecesi mesajları, sözleri ve hadisleri için devam ediniz...