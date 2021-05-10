İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Saldırılarda 331 Filistinli'nin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE HAHAMBAŞILIĞI: BÜYÜK BIR ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ

Türkiye Hahambaşılığı, "Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Türkiye Hahambaşılığı'nın açıklaması şöyle:

"Ramazan Bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz..."

"Bu bağlamda, bir an evvel barışçıl bir çözüm bulunması için ele ele verilmesini ve şiddetin yerini kucaklaşmaya bıraktığı bir mübarek Ramazan bayramının sulh ve huzur içinde geçmesini Yüce Allah'tan diliyor, dua ediyoruz."