Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.05.2021 21:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2021 21:07
    ABONE OL

    'ndan terör devleti 'e tepki: Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz

    Terör devleti işgal altındaki ’da ve Şeridi'ndeki saldırılarına bir tepki de 'ndan geldi. Yapılan açıklamada, " arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Türkiye Hahambaşılığı'ndan terör devleti İsrail'e tepki

    polisi, işgal altındaki 'te bulunan 'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan lilere saldırdı. Saldırılarda 331 Filistinli'nin yaralandığı bildirildi. 'deki , 'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

    TÜRKİYE HAHAMBAŞILIĞI: BÜYÜK BIR ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ

    , "Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



    Türkiye Hahambaşılığı'nın açıklaması şöyle:

    "Ramazan Bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz..."

    "Bu bağlamda, bir an evvel barışçıl bir çözüm bulunması için ele ele verilmesini ve şiddetin yerini kucaklaşmaya bıraktığı bir mübarek Ramazan bayramının sulh ve huzur içinde geçmesini Yüce Allah'tan diliyor, dua ediyoruz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
    Haberler Güncel Türkiye Hahambaşılığı'ndan terör devleti İsrail'e tepki: Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz