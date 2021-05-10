RAMAZAN İMSAKİYE
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İsrail malları tam listesi! Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? İşte İsrail markalı ürünler…

Gündemde yoğun bir şekilde İsrail malları tam listesi araştırılmaya başlandı. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor. Peki Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? Yiyecek, içecek, giyim, temizlik ürünleri gibi daha pek çok kategoride yer alan İsrail markalı ürünlerin tam listesini haberimizden inceleyebilirsiniz.

10.05.2021 18:11 - Son Güncelleme: 10.05.2021 18:11
İsrail malları tam listesi! Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? İşte İsrail markalı ürünler…

Gündemde yoğun bir şekilde İsrail malları tam listesi araştırılmaya başlandı. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor. Peki Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? Yiyecek, içecek, giyim, temizlik ürünleri gibi daha pek çok kategoride yer alan İsrail markalı ürünlerin tam listesini haberimizden inceleyebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İsrail malları tam listesi! Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? İşte İsrail markalı ürünler…

İsrail malları tam listesi! Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İsrail'in Kudüs'teki terör olarak nitelendirilen saldırılarından dolayı protesto etmek isteyen Müslüman alemi ülkemizdeki İsrail markalı ürünleri öğrenmek ve boykot amacıyla bu ürünleri kullanmamak için araştırmalarını yapıyor. İşte detaylar…

İsrail malları tam listesi! Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? İşte İsrail markalı ürünler…

TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER

Giyim Sektörü: Timmy Hilfiger Nike Adidas Vakko Polo Ralph Lauren Parizyen Müjde Hugo Boss Calvin Klein Levi's Timberland Lumberjack Giorgio Armani Lee

İsrail malları tam listesi! Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? İşte İsrail markalı ürünler…

Gıda Sektörü: Danone Maggi Jacobs Banana McDonald's Burger King Knorr Calve Komili Becel Sırma Rama Sana First Sakız Falım Kraft Fritolay Milka Ruffles Doritos Lays Cheetos

İsrail malları tam listesi! Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? İşte İsrail markalı ürünler…

İçecek Sektörü: Coca Cola PEPSİ Yedigün Sprite Fanta Schweppes Damla Su Sırma Hayat Danone Cappy Meyve Su Sensun Akmina