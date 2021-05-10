İsrail malları tam listesi! Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? İşte İsrail markalı ürünler…

Gündemde yoğun bir şekilde İsrail malları tam listesi araştırılmaya başlandı. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor. Peki Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? Yiyecek, içecek, giyim, temizlik ürünleri gibi daha pek çok kategoride yer alan İsrail markalı ürünlerin tam listesini haberimizden inceleyebilirsiniz.