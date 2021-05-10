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    • 10.05.2021 19:27
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    ! 'den 'e sert bir uyarı daha

    Gelen haberine göre Dışişleri, "'in 'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

    AA
    Türkiye'den İsrail'e sert bir uyarı daha

    haberi... Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

    Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması;

    "ULUSLARARASI ALANDA SORUMLU TUTUN"

    " yönetimine, ırkçı Yahudi gruplar ve güvenlik güçlerince 'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıların durdurulması ve ırkçı grupların Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmemesi için gerekli tedbirleri alma çağrımızı yineliyoruz.

    Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Ramazan ayı boyunca devam eden elim olaylar, 2018 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde, Filistinli sivillerin uluslararası koruma altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır."

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