Anneler Günü mesajları... Bugün 9 Mayıs 2021 Anneler Günü. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır. Annelerimizi onurlandırmak adına her yıl Mayıs ayının 2'nci pazar günü kutladığımız Anneler Günü'nde annemize gönderebileceğimiz Anneler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte eşe gönderilebilecek Anneler Günü mesajları!
EŞE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Anneler gününü kutluyorum karıcığım. Sen harika bir insansın. Seni çok seviyorum.
Dünya'nın en tatlı kadınına, güzel eşime anneler gününde saygı, sevgi ve en güzel dileklerimle.
Yüreğimi ve buselerimi sevginin pembe zarfına koydum ve sana bıraktım. Anneler günün kutlu olsun.
Sen benim güvendiğim dağ, yaslandığım omuz, yârim, sevdiğim, umudum ve sevdamsın. Anneler günün kutlu olsun
Arkadaşlığın, ailemize olan bağlılığın ve sevgin hayatımı tanımlıyor. Hayat senin yüzünden harika! Anneler günü kutlu olsun!