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    • 09.05.2021 10:13
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    • 09.05.2021 10:13
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    e mesajları 2021! Eşe en romantik, aşk dolu, duygusal Anneler Günü sözleri!

    Gündemde e mesajları 2021 aratılmaya başlandı. Bugün Anneler Günü... Onlar bizim en kıymetlimiz, değerlimiz, bize doğru yolu gösterenimizdir. Bu nedenle annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu özel günde annelerimizi onurlandırmak adına onlara güzel sözler söyleriz, hediyeler alırız. Haberimizde eşlere yer alıyor. İşte Eşe en romantik, duygusal Anneler Günü mesajları ve sözleri!

    takvim.com.tr
    Eşe Anneler Günü mesajları 2021!

    Anneler Günü mesajları... Bugün 9 Mayıs 2021 Anneler Günü. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır. Annelerimizi onurlandırmak adına her yıl Mayıs ayının 2'nci pazar günü kutladığımız Anneler Günü'nde annemize gönderebileceğimiz Anneler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte eşe gönderilebilecek Anneler Günü mesajları!

    EŞE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

    Anneler gününü kutluyorum karıcığım. Sen harika bir insansın. Seni çok seviyorum.

    Dünya'nın en tatlı kadınına, güzel eşime anneler gününde saygı, sevgi ve en güzel dileklerimle.

    Yüreğimi ve buselerimi sevginin pembe zarfına koydum ve sana bıraktım. Anneler günün kutlu olsun.

    Sen benim güvendiğim dağ, yaslandığım omuz, yârim, sevdiğim, umudum ve sevdamsın. Anneler günün kutlu olsun

    Arkadaşlığın, ailemize olan bağlılığın ve sevgin hayatımı tanımlıyor. Hayat senin yüzünden harika! Anneler günü kutlu olsun!

        Ey canımın sahibi yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. Anneler günün kutlu olsun meleğim.

        Seninle evlenmek şimdiye kadar hayatımda verdiğim en doğru karardı. Seni çok seviyorum aşkım. Anneler günün kutlu olsun!

        Seninle evlenmek şimdiye kadar hayatımda verdiğim en doğru karardı. Seni çok seviyorum aşkım. Anneler günün kutlu olsun!

        Benim için yaşamda sensin, mutlulukta sensin, benim ömrümdeki en hayırlı olayda sensin. Anneler günün kutlu olsun hayatım.

        Zihnim her zaman bir annenin nasıl olur da bu kadar harika olduğuna hep hayret etmiştir. Anneler günün kutlu olsun canım!

        Zihnim her zaman bir annenin nasıl olur da bu kadar harika olduğuna hep hayret etmiştir. Anneler günün kutlu olsun canım! Eş dediğin senin gibi olmalı, gözlerime bakınca kalbim mutluluk dolmalı, yanında olunca dünyalar senin olmalı. Anneler günün kutlu olsun aşkım.

        Annelerde kırık kalpleri birleştiren sihirli bir tutkal vardır. Sen de bizim ailemizin tutkalısın bir tanem. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

        Çocuklarımıza ve bana yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Seni yüreğimin tümüyle sevdiğimi bilmeni istiyorum. Anneler günün kutlu olsun!

        Sen muhteşem bir eş ve mükemmel bir annesin. Olağanüstü bir kadınsın. Senin hayatımda olman hayatımı senin bildiğinden bile daha harika yapıyor. Anneler günün kutlu olsun hayatım!
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        Haberler Güncel Eşe Anneler Günü mesajları 2021! Eşe en romantik, aşk dolu, duygusal Anneler Günü sözleri!