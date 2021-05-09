Benim için yaşamda sensin, mutlulukta sensin, benim ömrümdeki en hayırlı olayda sensin. Anneler günün kutlu olsun hayatım.

Zihnim her zaman bir annenin nasıl olur da bu kadar harika olduğuna hep hayret etmiştir. Anneler günün kutlu olsun canım!

Zihnim her zaman bir annenin nasıl olur da bu kadar harika olduğuna hep hayret etmiştir. Anneler günün kutlu olsun canım! Eş dediğin senin gibi olmalı, gözlerime bakınca kalbim mutluluk dolmalı, yanında olunca dünyalar senin olmalı. Anneler günün kutlu olsun aşkım.