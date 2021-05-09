Anneler Günü'nün gelmesiyle en merak edilen sorulardan biri 'Bugün çiçekçiler açık mı?' Sorusu oldu. Bu özel günün tam kapanma sürecine gelmesi akıllarda soru işaretine neden oldu. Anneler Günü'nde çiçekçiler hakkında merak edilen soruları İçişleri Bakanlığı cevapladı. Peki, Bugün çiçekçiler açık mı 2021? Sokağa çıkma yasağından çiçekçiler muaf mı? 9 Mayıs Anneler Günü'nde çiçekçiler çalışıyor mu? İşte konuya ilişkin merak edilenler!
BUGÜN (9 MAYIS) ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Bu yıl 9 Mayıs'ta Anneler Günü kutlanacak. Tam kapanma sürecine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar da çiçekçilerin 17 günlük kapanma sürecinde hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.
BUGÜN ÇİÇEKÇİLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Tam kapanma genelgesinde çiçekçilerin akıbeti hakkında net bilgi verildi. Buna göre çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar da evlerine en yakın çiçekçiye gidebilecek.