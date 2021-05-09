Anneler Günü'nün gelmesiyle en merak edilen sorulardan biri 'Bugün çiçekçiler açık mı?' Sorusu oldu. Bu özel günün tam kapanma sürecine gelmesi akıllarda soru işaretine neden oldu. Anneler Günü'nde çiçekçiler hakkında merak edilen soruları İçişleri Bakanlığı cevapladı. Peki, Bugün çiçekçiler açık mı 2021? Sokağa çıkma yasağından çiçekçiler muaf mı? 9 Mayıs Anneler Günü'nde çiçekçiler çalışıyor mu? İşte konuya ilişkin merak edilenler!