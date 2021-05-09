Her yıl büyük heyecanla beklenen 2021 Anneler Günü geldi çattı. Gündemde en güzel, en anlamlı, duygusal Anneler Günü mesajları araştırılıyor. Ablasının, teyzesinin veya halasının da Anneler Günü'nü kutlamak ve mesaj göndermek isteyenler de araştırmalara başladı. Sizi anneniz kadar sevecek ablanıza, teyzenize, halanıza resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Anneler Günü sözlerini göndererek her zaman onların yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. İşte 2021 en güzel ve anlamlı, duygusal, uzun ve kısa Whatsapp Anneler Günü mesajları!
ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Zaman ne çabuk uçup gitti. Dün benim üzerime titriyorken ve gözlerin annem gibi her an üzerimdeyken, şimdi kendi çocuklarının üzerine titriyorsun. Seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun!
Sen sadece bir abla değilsin. Sen bir annesin. Sen kendi sorumlulukları ve deneyimleri olan bir kadınsın. Benim hayatımda olduğun gibi kendi çocuklarının ve ailenin de hayatlarında büyük bir etkin var. Anneler Günün kutlu olsun dünyanın en güzel ablası!
Ben yolumu hiç kaybetmedim çünkü benim ışığım ablam hep benimle beraberdi. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.
Aile olmak ne güzel şey kardeş olmak canın sıkkınken başını ablanın omuzuna dayamak. Ondan güç almak. Yalnızlık kötü bir şey herkesin bir ablası olmalı şu hayatta... Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.
Anneden geriye kalan en güzel şey abladır. Anneler Günün kutlu olsun.