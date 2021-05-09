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    • 09.05.2021 09:48
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    , , halaya, eşe Anneler Günü mesajları 2021! | , !

    , , Her yıl büyük heyecanla beklenen geldi çattı. Gündemde en güzel, en anlamlı, duygusal Anneler Günü mesajları araştırılıyor. Ablasının, teyzesinin veya halasının da Anneler Günü'nü kutlamak ve mesaj göndermek isteyenler de araştırmalara başladı. Sizi anneniz kadar sevecek ablanıza, teyzenize, halanıza resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Anneler Günü sözlerini göndererek her zaman onların yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. İşte 2021 en güzel ve anlamlı, duygusal, uzun ve kısa !

    Ablaya, teyzeye, halaya Anneler Günü mesajları 2021!

    Her yıl büyük heyecanla beklenen 2021 Anneler Günü geldi çattı. Gündemde en güzel, en anlamlı, duygusal Anneler Günü mesajları araştırılıyor. Ablasının, teyzesinin veya halasının da Anneler Günü'nü kutlamak ve mesaj göndermek isteyenler de araştırmalara başladı. Sizi anneniz kadar sevecek ablanıza, teyzenize, halanıza resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Anneler Günü sözlerini göndererek her zaman onların yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. İşte 2021 en güzel ve anlamlı, duygusal, uzun ve kısa Whatsapp Anneler Günü mesajları!

    ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

    Zaman ne çabuk uçup gitti. Dün benim üzerime titriyorken ve gözlerin annem gibi her an üzerimdeyken, şimdi kendi çocuklarının üzerine titriyorsun. Seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun!

    Sen sadece bir abla değilsin. Sen bir annesin. Sen kendi sorumlulukları ve deneyimleri olan bir kadınsın. Benim hayatımda olduğun gibi kendi çocuklarının ve ailenin de hayatlarında büyük bir etkin var. Anneler Günün kutlu olsun dünyanın en güzel ablası!

    Ben yolumu hiç kaybetmedim çünkü benim ışığım ablam hep benimle beraberdi. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

    Aile olmak ne güzel şey kardeş olmak canın sıkkınken başını ablanın omuzuna dayamak. Ondan güç almak. Yalnızlık kötü bir şey herkesin bir ablası olmalı şu hayatta... Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

    Anneden geriye kalan en güzel şey abladır. Anneler Günün kutlu olsun.

        TEYZEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

        Saf ve temiz su gibisin teyzem. Hayatımda olduğun için binlerce kez şükrediyorum. Anneler Günün kutlu olsun..

        Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım teyzeciğim... Anneler Günün kutlu olsun!

        Dünyanın en güzel, en iyi teyzesi, Anneler Günün kutlu olsun..

        Bana olan emeğini hiç bir zaman ödeyemem, Anneler Günün kutlu olsun teyzelerin en güzeli.

        Anne yarısı teyzem Anneler Günün kutlu olsun.

        HALAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

        Anneler yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler Günün kutlu olsun.

        Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım halacığım.. Anneler Günün Kutlu Olsun..

        Annelerdir bütün çocukları sevindiren Güneş yüzlü halam, ellerinden öperim..Anneler günün kutlu olsun.

        ANNEANNEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

        Ana kraliçemiz, biricik anneannemiz. Çocukluğumdaki sıcacık evin ve sıcacık sofraların hep aklımda. Seni çok özlüyorum. Anneler Günün kutlu olsun.

        Annemin kıymetlisi benim biricik anneanneciğim Anneler Günün kutlu olsun.

        Annemin anneciği. İyiki varsın ve sen de iyiki annemi doğurmuşsun. Seni çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun!
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        Haberler Güncel Ablaya, teyzeye, halaya, eşe Anneler Günü mesajları 2021! | Ablaya en anlamlı, duygusal Anneler Günü Whatsapp mesajları!