ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Zaman ne çabuk uçup gitti. Dün benim üzerime titriyorken ve gözlerin annem gibi her an üzerimdeyken, şimdi kendi çocuklarının üzerine titriyorsun. Seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun!

Sen sadece bir abla değilsin. Sen bir annesin. Sen kendi sorumlulukları ve deneyimleri olan bir kadınsın. Benim hayatımda olduğun gibi kendi çocuklarının ve ailenin de hayatlarında büyük bir etkin var. Anneler Günün kutlu olsun dünyanın en güzel ablası!