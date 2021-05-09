Son dakika haberi: Satın aldığı kaçak villa üzerinden Turkuvaz Medya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'nin haftalık gündem analizi raporuna girdi. Raporda Erdoğdu'nun skandalları tek tek sıralanırken, "Erdoğdu isminin Türk siyasi tarihinde yalnızca saldırganlık, yolsuzluk ve kaçak yapılaşma ile anılması kaçınılmaz hale gelmiştir" denildi.
RAPORA GİREN ERDOĞDU'NUN SİCİLİ VUKUAT DOLU
Erdoğdu'nun bugüne kadar sarf ettiği skandal ifadelere yer verilen raporda yalan ve iftiraları da tek tek sıralandı.
* CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda masa kıracak kadar kontrolden çıktı. Önündeki masaya yumruk atıp masayı kırdı.
* 1 Mayıs gösterilerinde polis aracının camını yumrukla kırarak devlet malına zarar verdi.