Annelerimiz hayatımızın en önemli parçasıdır. Bu sene anneler günü yaşanan koronavirüs yüzünden biraz buruk kutlanacak. Bu bağlamda Anneler Günü mesajı ve sözleri araştırılan konular arasında. Duygusal, resimli, güzel Anneler Günü mesajları 2021 yılında da merak ediliyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan bu özel gün bu yıl da büyük bir coşku ile karşılandı. Vatandaşlar annelerine, anne yerine koydukları kişilere, çocuklarının annelerine hediyeler alıyor, mesajlar gönderiyorlar. Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir. İlk olarak bu gün 1908 yılında kutlanmış, 1914 yılından itibaren ise resmiyet kazanmıştır. İşte 2021 Anneler Günü Whatsapp SMS mesajları ve duygusal ve resimli Anneler Günü mesajları!
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2021 RESİMLİ- SÖZLÜ
- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
- Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.
- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.