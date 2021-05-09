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    • 09.05.2021 21:12
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    Son dakika: nu paylaştı | Kovid-19 son durum

    Son dakika koronavirüs haberleri... 9 Mayıs 2021 nı içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

    Son koronavirüs tablosu

    Son dakika koronavirüs haberleri... Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

    8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
                    İçişleri'nden flaş 'Sedat Peker' açıklaması
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum