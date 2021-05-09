Orman Genel Müdürlüğü tarafından Annemin Ağacı kampanyası başlatıldı ve birçok kişi tarafından ilgi gördü. Anneler Günü bu yıl 9 Mayıs Pazar yani bugün kutlanmaya başlandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından annesine anlamlı bir hediye vermek isteyenlere 'Annemin Ağacı' kampanyası sunuldu. Bu noktada, Annemin Ağacı kampanyası nedir? Annemin Ağacı fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? Soruları merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında detaylar!
ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR?
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annaelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan sahiplenmeye çağırıyor. Bu anlamlı gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini anlatan bir film hazırlayan OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com internet sitesine bekliyor.
Türkiye orman varlığının korunması ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten OGM, özel günlerde vatandaşları fidan bağışına yönlendirecek tanıtımlarına devam ediyor. OGM, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini anlatan duygusal bir film hazırladı. Sosyal medya hesapları üstünden paylaşılan film kısa sürede büyük ilgi gördü.