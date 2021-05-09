Orman Genel Müdürlüğü tarafından Annemin Ağacı kampanyası başlatıldı ve birçok kişi tarafından ilgi gördü. Anneler Günü bu yıl 9 Mayıs Pazar yani bugün kutlanmaya başlandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından annesine anlamlı bir hediye vermek isteyenlere 'Annemin Ağacı' kampanyası sunuldu. Bu noktada, Annemin Ağacı kampanyası nedir? Annemin Ağacı fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? Soruları merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında detaylar!