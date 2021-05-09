Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, toplumsal bağışıklığı oluşturabilmek için nüfusun yüzde 20'sini oluşturan çocukların da aşılanmasının önemli olduğunu belirterek, "Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 70'inin bağışık hale gelmesi gerekiyor. Burada çocuklar da önemli bir grubu oluşturuyor. Çocuklar çok hafif geçiriyor ama bulaşta faktör olabilirler, bu bulaşı engellemek için çocukların aşılanmaları oldukça önemli" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, DHA'ya yaptığı açıklamada, yeni mutasyonlu virüsün bütün yaş gruplarında eşit oranda bulaşıcılık gösterdiğini, bulaşıcılık fazla olduğu için çocukların da etkilenen grubu oluşturduğunu söyledi.
Tezer, "Bundan önceki dönemlerde evlerde anne baba enfekteyken çocuk enfekte olmuyordu ya da 1 kişi enfekte kalıyordu. Ama artık bütün ev ahalisinin enfekte olduğunu görüyoruz ve çocuklarında etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama 'çocuklarda daha ağır seyrediyor', 'daha ölümcül bir hale geldi', 'yoğun bakım ihtiyacı daha fazla oldu' demek için bununla ilgili elimizde bilimsel veri yok. Kendi gözlemlerimizde öyle. Ama vakaların artması ile oran da arttığı için çocuk vaka sayıları da artacaktır" diye konuştu.