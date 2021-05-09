Tezer, "Bundan önceki dönemlerde evlerde anne baba enfekteyken çocuk enfekte olmuyordu ya da 1 kişi enfekte kalıyordu. Ama artık bütün ev ahalisinin enfekte olduğunu görüyoruz ve çocuklarında etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama 'çocuklarda daha ağır seyrediyor', 'daha ölümcül bir hale geldi', 'yoğun bakım ihtiyacı daha fazla oldu' demek için bununla ilgili elimizde bilimsel veri yok. Kendi gözlemlerimizde öyle. Ama vakaların artması ile oran da arttığı için çocuk vaka sayıları da artacaktır" diye konuştu.