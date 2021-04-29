24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayarak bir skandala imza attı.
Biden'ın skandalın daha önce skandalın büyüğü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumundan buluna HDP'den geldi.
HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!" ifadeleri yer aldı.
HDP'nin bu skandal paylaşımına, AK Parti ve MHP'den tepkiler yükselirken gizliliği açığa çıkan ortakları CHP ve İYİ Parti sessiz kalırken Ali Babacan yönetimindeki DEVA Partisi'ndne ilginç bir tutum geldi.
DEVA'DAN ÖNCE TEPKİ SONRA ÖZÜR
DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi Metin Kaşıkoğlu HDP'nin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.
"YARIN PKK'YA DA SOYKIRIM YAPILDI DERSİNİZ…"
Kaşıkoğlu, "Yarın PKK'ya da soykırım yapıldı dersiniz siz bu zihniyetle. Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir." İfadelerini kullandı.
HDP'DEN TEPKİ
HDP'den Kaşıkoğlu'nun paylaşımına tepki geldi. HDP'li Sırrı Sakık "Hiç mi şaşırtmazsınız? Bu kadar mı benzersiniz birbirinize?" ifadeleriyle Kaşıkoğlu'na tepki gösterdi.