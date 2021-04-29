KAŞIKOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

HDP'den gelen tepkiler sonrası Kaşıkoğlu özür diledi.

Sözlerinin istismar edildiğini iddia eden Kaşıkoğlu, "Kürt vatandaşlarımızın samimi olarak üzüntü duyduklarını müşahede etmekteyim." İfadelerini kullanarak özür metni yayınladı.

Kaşıkoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 24 Nisan 2021 tarihli "Ermeni Soykırımı Utancıyla Yüzleşin" açıklamasına yönelik eleştirel Twitter paylaşımımın, bağlam ve asıl maksadından kopartılarak, hiçbir zaman benimsemediğim ırkçılık ve Kürt düşmanlığı boyutuna evirilmeye çalışıldığını, bu durum nedeniyle bazı Kürt vatandaşlarımızın samimi olarak üzüntü duyduklarını müşahede etmekteyim. Türkiye'de siyaset yapma iddiasında bulunan bir siyasi partinin, bu kadim topraklarda 1915 yıllarında yaşanmış karşılıklı büyük acılarla ilgili, tarihi gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde "SOYKIRIM" ifadesini kullanıp, bununla ülkemizin yüzleşmesini istemesi üzerine yaptığım paylaşımdan asıl maksadım; Ülkemizin tüm insanlarının birlik, beraberlik ve birlikte yaşama ideallerine zarar verici nitelikte gerçekleştirilen siyaset zihniyeti ve anlayışının sona ermesi istek ve beklentisidir. Tüm iyi niyetimize ve asıl maksadımıza rağmen, bir kesim tarafından ısrarla maksadından koparılarak istismar edilmeye çalışılan paylaşım nedeniyle samimi şekilde üzülen ve kalbi kırılan tüm vatandaşlarımızdan özür diler, haklarını helal etmesini dilerim. Bu minvalde art niyetli kişilerin daha fazla manipülasyonuna fırsat vermemek adına ve farkına varmadan kalplerinin kırılmasına neden olduğum tüm insanlara duyduğum saygıdan ötürü platformda yaptığım paylaşımı da kaldırıyorum. Tüm kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

ORTAKLARI KÜSTÜRMEME HAMLESİ

Kaşıkoğlu'nun yaptığı paylaşımın ardından özür dilemesi Babacan'ın ortaklarını küstürmemek adına yaptığı bir hamle olarak yorumlandı.