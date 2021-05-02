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    • 02.05.2021 14:42
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    Bakan Varank Genel Başkanı 'ın mütevazılık oyununu bozdu: Fren Ali ama neye?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Genel Başkanı 'ın "mütevazılık" oyununu afişe etti. Ali Babacan'ın yurt dışı seyahatlerinde yaptıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Varank, "Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" dedi.

    Bakan Varank Babacan'ın mütevazılık oyununu bozdu
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Genel Başkanı 'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

    Mustafa Varak, Ali Babacan'ı eleştirdi ve "Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" diye sordu.

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