DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, "bu kadarı da olmaz" denilen bir yüzsüzlüğe imza attı. Babacan, eski eşini dövmesi nedeniyle birçok kez gündeme gelen İsmail Küçükkaya ile "kadın hakları" konusunda konuşarak duyar kastı. İkilinin bu yüzsüz hareketi sosyal medyada tepkilerin odağındaydı.



Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı şöyle:



KARISINI DÖVENLE PROGRAM YAPMA KEYFİ

Türkiye'de her şey olunuyor da rezil olunmuyor hakikaten. Eda Demirci, eski eşi İsmail Küçükkaya tarafından dövüldüğünü, "Sadece bir öğretmensin" diye aşağılandığını, küfürler yediğini, aldatıldığını açıklamıştı. Ama aynı Küçükkaya, Ali Babacan'ı ağırlayıp "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın haklarına zararları" üzerine program yapabiliyor.





Karşılıklı iltifatların paylaşıldığı ve kahkahaların havada uçuştuğu programı izlerken, gördüğü şiddet sebebiyle kanser olduğunu söyleyen Eda Hanım neler hissetmiştir, düşünemiyorum bile...





Eda Hanım, daha önce de defalarca Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'den yardım istediğini ama arama ve mesajlarına Güllü'nün kapı duvar olduğunu belirtmişti. Geçen haftalarda ABD'den kadın hakları konusunda ödül alan Güllü için, Küçükkaya ile ilişkisini sürdürmek daha önemli olsa gerek.



Peki Küçükkaya'yı davada savunan avukat kimdi dersiniz? Ekranlarda İstanbul Sözleşmesi'ni en önde savunanlardan Kezban Hatemi... Nasıl; tam bir ikiyüzlüler geçidi, değil mi?

Çok savundukları "Kadının beyanı esastır" ilkesinin, iş kendi çıkarlarına gelince geçersiz olduğunu da böylelikle anlamış olduk!

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