Bill Gates hakkındaki sözleriyle gündem olan Azerbaycanlı Spiker Sevda Resulqızı A Haber'e konuştu: Bana saçma geliyor

Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

"ADAM AVRADIYLA YOLA GEDEBİLMİR"

Gates'in kararının ardından, aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarına gönderme yapan Azerbaycanlı Spiker Sevda Resulqızı "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar" yorumuyla sosyal medyada gündem oldu.

Çok konuşulan Spiker Sevda Resulqızı A Haber'e konuştu.

Resulqızı, "Çoğu insan aşı olmaktan sırf bu yüzden kokuyor. Bana Bill Gates'in çipini takacaklar diye. Bana bu saçma geliyor." dedi.

Resulqızı'nın açıklamaları şu şekilde:

Ben bir bilim insanı değilim tabii ki sunduğum haberlerden yola çıkarak bu yorumu yaptım. Koronavirüs hayatımıza girdi, gelmesiyle birlikte maske kullanıyoruz. Serbest halde bir yerlere gidemiyoruz, düğün yapamıyoruz, birine başsağlığına gidemiyoruz. Zaten bir kontrol var ve virüs ile girdi hayatımıza. Kontrol de zaten ailelilerimiz tarafından bizlere çocukluğumuzdan beri aşılanan bir şey….

"NE GÜZEL DÜNYA"

Neredeyse alışığız bu kontrollere. Ama madem böyle bir şey olsa kimi kontrol etmek isteriz. Mesela ben çocuğum çok akıllı olsun isterim. Daha iyi yerlere gelsin isterim. Madem Bill Gates'te böyle bir çip var! Ki ben buna inanmıyorum. Bunu karısına uygulasın bu çipi ve sorunları da yaşamamış olur. Dört dörtlük bir insan ne güzel dünya… İstediğimiz bu değil mi zaten?

"BANA BU SAÇMA GELİYOR."

Elon Musk da bir çip konusunu ortaya attı ve bir maymuna taktı. Belki de bu çipler hayatımıza bir zamanlar girecek ama o gün bugün değildir diye düşünüyorum. Programımızda biz de haber sunuyoruz.

Bize mesajlar geliyor. Çoğu insan aşı olmaktan sırf bu yüzden kokuyor. Bana Bill Gates'in çipini takacaklar diye. Bana bu saçma geliyor.