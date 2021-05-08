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    • 09.05.2021 01:42
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    İçişleri Bakanlığı'ndan ’nin "İstanbul'da 1 liralık gıda yardımı" başlıklı haberine yalanlama!

    Yalan ve manipülatif haberleriyle bilinen yine yalan bir habere imza attı. İçişleri Bakanlığı, 'in "İstanbul'da 1 liralık gıda 'yardımı'" başlıklı haberini yalanladı. İçişleri Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan haber, yine araştırılmadan, bilgi alınmadan istismara yönelik yapılmıştır. 1 TL'lik yardım söz konusu değildir. Sorsaydınız tüm açıklığıyla izah ederdik." ifadelerini kullandı.

    Cumhuriyet yalanı!

    Yalan ve manipülatif haberleriyle bilinen 'nin "İstanbul'da 1 liralık gıda yardımı" başlıklı haberi de yalan çıktı.

    Gazetesi'nin "İstanbul'da 1 liralık gıda 'yardımı'" başlıklı haberinde, "Bahçelievler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir ilçe sakinine 1 liralık gıda yardımı yapıldı" iddiaları yer aldı.

    ÇATAKLI: "İZ BEDELİ DÜŞÜLMESİ İŞLEMİ"
    İçişleri Bakan Yardımcısı ; Cumhuriyet Gazetesi'nin "İstanbul'da 1 liralık gıda 'yardımı'" başlıklı haberini yalanladı.
    İsmail Çataklı şunları söyledi:

    "Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber, yine araştırılmadan, bilgi alınmadan istismara yönelik yapılmıştır. Bu tür konuların istismar edilmesi yalnız bizi değil, insanlığı da incitir. Burada yapılan, bedelsiz temin edilen gıda gibi ayni yardımların muhasebeleştirilebilmesi için iz bedeli düşülmesi işlemidir. 1 TL'lik yardım söz konusu değildir. Sorsaydınız tüm açıklığıyla izah ederdik."

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