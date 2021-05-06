CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, bomba açıklamalarına devam ediyor.
A Haber canlı yayınına katılan Çiçek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eliyle İstanbul İl Başkanı seçildiğini ifade etti.
Çiçek, "Seçimi Atatürkçü, Cumhuriyetçi, bu değerlerle hiçbir sorunu olmayan Cemal Bey alacakken, devreye Genel Başkan'ın girmesi ve birkaç delegenin yer değiştirmesiyle Canan Kaftancıoğlu İl Başkanı yapıldı" dedi.
Çiçek şunları söyledi:
Canan Kaftancıoğlu'nun hangi koşullarda il başkanı olduğunu yakın tarihi gözümüzün önüne getirdiğimizde ortaya koyabiliyoruz.