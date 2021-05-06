Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.05.2021 23:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2021 00:19
    ABONE OL

    nasıl İstanbul İl Başkanı oldu? CHP'nin eski avukatı dönen katakulliyi anlattı

    CHP ve 'nun eski avukatı , bomba açıklamalarına devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı 'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eliyle İstanbul İl Başkanı seçildiğini ifade eden Çiçek, "Seçimi Atatürkçü, Cumhuriyetçi, bu değerlerle hiçbir sorunu olmayan alacakken, devreye Genel Başkan'ın girmesi ve birkaç delegenin yer değiştirmesiyle Canan Kaftancıoğlu İl Başkanı yapıldı" dedi.

    Kaftancıoğlu nasıl CHP İstanbul İl Başkanı oldu?

    CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, bomba açıklamalarına devam ediyor.

    A Haber canlı yayınına katılan Çiçek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eliyle İstanbul İl Başkanı seçildiğini ifade etti.

    Çiçek, "Seçimi Atatürkçü, Cumhuriyetçi, bu değerlerle hiçbir sorunu olmayan Cemal Bey alacakken, devreye Genel Başkan'ın girmesi ve birkaç delegenin yer değiştirmesiyle Canan Kaftancıoğlu İl Başkanı yapıldı" dedi.

    Çiçek şunları söyledi:
    Canan Kaftancıoğlu'nun hangi koşullarda il başkanı olduğunu yakın tarihi gözümüzün önüne getirdiğimizde ortaya koyabiliyoruz.

        O dönemin il başkanı Cemal Bey, seçimin favorisi olarak görülürken, Genel Başkan'ın müdahalesiyle, o müdahalenin de direkt olarak yapıldığı yer Beylikdüzü ilçesinin delegelerine yönelik olan.

        O zaman Beylikdüzü'nün ilçe başkanı kimdi? Onu ortaya koyabiliriz. Seçimi Atatürkçü, Cumhuriyetçi, bu değerlerle hiçbir sorunu olmayan Cemal Bey alacakken, devreye Genel Başkan'ın girmesi ve birkaç delegenin yer değiştirmesiyle (Bunun Beylikdüzü delegeleri olduğunu herkes biliyor.) İstanbul İl Başkanı yapıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yine CHP yine tecavüz skandalı!
        Haberler Güncel Canan Kaftancıoğlu nasıl İstanbul İl Başkanı oldu? CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek dönen katakulliyi anlattı