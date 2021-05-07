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    • 07.05.2021 07:25
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    SON DAKİKA: İstanbul’da 10 ayrı ilçede DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

    Son dakika haberine göre, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. DEAŞ şüphelisi 8 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.

    İHA
    10 ayrı ilçede şafak baskını!

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi ülkelerde faaliyet gösteren DEAŞ'la irtibatlı bazı kişilerin kentte barındığı tespit edildi.


    Yürütülen soruşturma kapsamında bu gece kent genelinde 10 ayrı ilçede 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların kaldıkları adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
    Yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.


    DEAŞ şüphelisi 8 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul’da 10 ayrı ilçede DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı