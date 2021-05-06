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    • 07.05.2021 07:05
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    SON DAKİKA: Gece yarısı korkutan yangın! büfesi alev alev yandı

    Son dakika haberi! 'de 'ne () ait bir büfesi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    DHA
    Bakırköy'de halk ekmek büfesi alev alev yandı

    Yangın, Kartaltepe Mahallesi'nde Olgunlar Sokak'taki İBB'ye ait Halk ekmek büfesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

    Bakırköy'de halk ekmek büfesi alev alev yandı

    Kapalı olan halk ekmek büfesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu.

    Bu sırada alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası halk ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi.


    Yangını haber alarak olay yerine gelen büfe sahibi Mithat Ali Yanbeyli de polis ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Yanbeyli, "Hiç bilgim yok, evdeydim. Arkadaşlar haber verdi.

        Daha yeni geldim. Halk ekmek satış yeri olarak kullanıyorum. İçeride kimse yoktu, kapatmıştık. Saat 19.00 gibi mesaimiz bitiyor. Mesaiden sonra kapattık" dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA
        Öte yandan, halk ekmek büfesinin yanma anları, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde büfenin alev alev yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ediyor.
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