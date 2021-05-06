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    • 06.05.2021 22:01
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    'de yine skandal! 'nın atadığı CHP İlçe Başkanı 16 yaşındaki bir kıza tecavüz etti

    'de ardı arkası kesilmeyen taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Skandalın merkezinde bu kez CHP İlçe Başkanı var. Karabulut'un 16 yaşındaki Berivan isimli bir kız çocuğunu hamile bıraktığı ve bu olayın kapatılması için ailesine para verildiği iddia edildi. CHP Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un göreve CHP Malatya Milletvekili tarafından atandığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Yine CHP yine tecavüz skandalı!

    CHP'de ardı arkası kesilmeyen taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi.

    CHP Kale İlçe Başkanı 62 yaşındaki Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki Berivan isimli bir kız çocuğunu hamile bıraktığı ve bu olayın kapatılması için ailesine para verildiği iddia edildi.

    Bir TV programına katılan Berivan isimli gencin kocası Erdal Berivan'ın evlenmeden daha önce hamile olduğunu aktardı.

    Berivan'ın kız arkadaşı ise telefonla yayına bağlanarak, Berivan'ın kendisine bu olayı anlattığını ve Süleyman diye birinin hamile bıraktığını iddia etti.

    KILIÇDAROĞLU İLE FOTOĞRAFLARI VAR
    Karabulut'un CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı.

        VELİ AĞBABA TARAFINDAN GÖREVE ATANDI
        CHP Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un göreve de Ağbaba tarafından atandığı öğrenildi.

        Ağbaba'nın skandala karışan bu isme nasıl onay verdiği ise merak konusu oldu.

        CHP'DEKİ TECAVÜZ SKANDALLARI
        Kale İlçe Başkanı Karabulut'un karıştığı tecavüz skandalı CHP'nin karıştığı basına yansıyan 23. skandal oldu.

        Bursa'dan İstanbul'a Şişli'den Kepez'e kadar birçok il ve ilçede CHP'li isimler taciz ve tecavüz olayına karıştı.

        İşte o taciz ve tecavüz vakalarının yer aldığı grafik:

            KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
            CHP'de her geçen gün bir yenisi ortaya çıkan taciz ve tecavüzler hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.
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            Haberler Güncel CHP'de yine skandal! Veli Ağbaba'nın atadığı CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki bir kıza tecavüz etti