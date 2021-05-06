Bir TV programına katılan Berivan isimli gencin kocası Erdal Berivan'ın evlenmeden daha önce hamile olduğunu aktardı.

Berivan'ın kız arkadaşı ise telefonla yayına bağlanarak, Berivan'ın kendisine bu olayı anlattığını ve Süleyman diye birinin hamile bıraktığını iddia etti.