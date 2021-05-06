Cemil Erhan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti!

Cemil Erhan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan kimdir? Cemil Erhan'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Vefat haberinin ardından Cemil Erhan kimdir sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.
CEMİL ERHAN KİMDİR?
Cemil Erhan 1938'de Balya, Balıkesir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, serbest avukatlık yaptı.
15, 19 ve 20'nci Dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevinde bulundu.
Ağrı'dan 3 dönem milletvekilli seçilen Erhan, 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.
Erhan evli ve 3 çocuk babasıydı.
Erhan'ın cenazesinin, vasiyeti üzerine memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.