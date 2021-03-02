Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.03.2021 13:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2021 13:33
    ABONE OL

    Meclis'e YPG'li terörist getiren 'li ne şehit diyebildi ne de !

    'ta eli kanlı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı için taziye mesajı yayımlayan 'li ne şehit diyebildi ne de . Geçmişte Meclis'e YPG'li terörist getiren Ağbaba'nın "Şırnak'ta vatani görevini yaparken hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut'a Allah'tan rahmet, ’de yaşayan ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadeleri büyük tepki çekti.

    CHP'li Ağbaba ne şehit diyebildi ne de PKK!

    'ta 'lı teröristler ile çıkan çatışma kahraman askerimiz Piyade Uzman Onbaşı şehit oldu. 'ın ilçesi Çiğdemli Köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin, ailesinin 'da ikamet ettiği için Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi.

    PKK'YI YİNE KULLANMADILAR
    Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa sosyal medya hesabından katledilen asker için taziye mesajı yayınladı ancak 'şehit' diyemedi. Ağababa şu ifadeleri kullandı: "Şırnak'ta vatani görevini yaparken hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut'a Allah'tan rahmet, Malatya 'de yaşayan ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

    YPG'Lİ TERÖRİST MECLİS'TE
    CHP Genel Başkan Yardımcısı 'nın, 'da Mehmetçiğe saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen ve 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan PKK/YPG'li terörist 'ı TBMM'de ağırladığı ve konuşma yaptırdığı anların videosu ortaya çıktı. "" kod adlı terörist, PKK'nın bomba eğitimi verdiği taşeron yapılanmanın bir üyesi olmaktan aranıyordu.

    KILIÇDAROĞLU "REKLAM YAPMAK İSTEMEDİK" DEMİŞTİ
    Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı , PKK'nın katliamı için yayınladığı taziye mesajında örgütün adını anmayınca tepki toplamıştı. Bu açıklamayı akla ziyan bir gerekçe ile savunan Kılıçdaroğlu, "Bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

    PKK'LILARA ARKADAŞ DEDİĞİ GÜNLER UNUTULMADI
    Şehirlere barikat kurup hendek kazan, onlarca çocuğu katleden PKK'lı teröristlere "arkadaşlar" diye hitap eden Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisiydi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Meclis'e YPG'li terörist getiren CHP'li Veli Ağbaba ne şehit diyebildi ne de PKK!