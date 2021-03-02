Şırnak'ta PKK'lı teröristler ile çıkan çatışma kahraman askerimiz Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu. Elazığ'ın Baskil ilçesi Çiğdemli Köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin, ailesinin Malatya'da ikamet ettiği için Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi.

PKK'YI YİNE KULLANMADILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa sosyal medya hesabından katledilen asker için taziye mesajı yayınladı ancak 'şehit' diyemedi. Ağababa şu ifadeleri kullandı: "Şırnak'ta vatani görevini yaparken hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut'a Allah'tan rahmet, Malatya Battalgazi'de yaşayan ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

YPG'Lİ TERÖRİST MECLİS'TE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Rasulayn'da Mehmetçiğe saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen ve 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan PKK/YPG'li terörist Özge Aydın'ı TBMM'de ağırladığı ve konuşma yaptırdığı anların videosu ortaya çıktı. "Ceren Güneş" kod adlı terörist, PKK'nın bomba eğitimi verdiği taşeron yapılanmanın bir üyesi olmaktan aranıyordu.

KILIÇDAROĞLU "REKLAM YAPMAK İSTEMEDİK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın Gara katliamı için yayınladığı taziye mesajında örgütün adını anmayınca tepki toplamıştı. Bu açıklamayı akla ziyan bir gerekçe ile savunan Kılıçdaroğlu, "Bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

PKK'LILARA ARKADAŞ DEDİĞİ GÜNLER UNUTULMADI

Şehirlere barikat kurup hendek kazan, onlarca çocuğu katleden PKK'lı teröristlere "arkadaşlar" diye hitap eden Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisiydi.