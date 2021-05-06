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    • 06.05.2021 20:36
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    Kuaförler ? Bayramdan sonra kuaförler berberler açılacak mı?

    Kuaförler ? Bayramdan sonra kuaförler ve berberlerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Tam kapanma sürecinden sonra normalleşme kapsamında ilk olarak nerelerin açılacağı merak edilen konuların başında geliyor. Her sokakta bulunan kuaför ve berberlerin çalışıp çalışmayacağı da araştırılıyor. Peki kuaförler berberler ne zaman açılıyor?

    takvim.com.tr
    Kuaförler berberler ne zaman açılıyor? Bayramdan sonra kuaförler berberler açılacak mı?

    Kuaförler berberler ne zaman açılıyor? Tam kapanma sürecinde kapatılan kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı sık sık sorgulanıyor. Gündemde yer alan konulardan birisi bayramdan sonra kuaförler berberler açılacak mı oldu? Normalleşme dönemiyle birlikte kuaför, berber, güzellik merkezi gibi yerlerin açılabileceği tahmin ediliyor.

    KUAFÖRLER BERBERLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

    17 günlük tam kapanam sürecinde berber ve kuaförler hizmet vermiyor.

    BAYRAMDAN SONRA KUAFÖRLER BERBERLER AÇILACAK MI?

    Koronavirüs vaka sayılarının hızlı düşüşünün ardından normalleşme planının nasıl olacağı merak konusu oldu. Bayram sonrası normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini paylaşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her şey normale dönecek gibi bir düşünceye kapılmanın doğru olmadığını belirtti.

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bayram sonrası için umutluyuz. Şu anki düşüşe göre aktif vaka sayımız 350 bin günlük vaka sayımız da 26 bin civarında. Vaka sayılarındaki düşüş tamamen vatandaşların kurallara uymasıyla ilişkili. Vaka sayılarında düşüş var ancak 17 günlük kısıtlamanın ardından normal hayata döneceğimizi ve her şeyin 11 Mart 2020'den önceki gibi rahat olacağını düşünmek söz konusu bile değil." dedi.

        Tüm kısıtlamaların kalkacağı ve her şeyin eskisi gibi olacağı yönündeki düşüncelerin doğru olmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü; "17 günlük kısıtlamanın ardından yine kurallara uyarak ve belli kısıtlamaları sürdürerek devam edeceğiz. Bayram sonrası normalleşme planı kısıtlamanın bitiminden önceki hafta vaka sayıları değerlendirilerek oluşturulacak. 1 Haziran'dan itibaren tamamen normale dönülecek gibi söylentilerin şu an için hiçbir dayanağı yok. Bayram sonrası hangi kısıtlamaların kaldırılacağını belirlemek için vaka sayılarının istenen düzeye düşmesi gerekiyor."

        Önümüzdeki 14 günlük sürenin kısıtlamalar konusunda çok önemli olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vaka sayılarının düşmesi umut verici ancak şunu unutmamalıyız ki bir ayda vaka sayılarının iki katına çıktığını da gördük. Şu an bir süreç içindeyiz. Bayram sonrası için vaka sayıları aşağı inerse belli kısıtlamalar kalkacak ancak önümüzde şu an 14 günlük bir süreç var ve dikkat etmezsek her şey değişebilir." dedi.
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        Haberler Güncel Kuaförler berberler ne zaman açılıyor? Bayramdan sonra kuaförler berberler açılacak mı?