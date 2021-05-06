Kuaförler berberler ne zaman açılıyor? Bayramdan sonra kuaförler berberler açılacak mı?

Kuaförler berberler ne zaman açılıyor? Tam kapanma sürecinde kapatılan kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı sık sık sorgulanıyor. Gündemde yer alan konulardan birisi bayramdan sonra kuaförler berberler açılacak mı oldu? Normalleşme dönemiyle birlikte kuaför, berber, güzellik merkezi gibi yerlerin açılabileceği tahmin ediliyor.
KUAFÖRLER BERBERLER NE ZAMAN AÇILIYOR?
17 günlük tam kapanam sürecinde berber ve kuaförler hizmet vermiyor.
BAYRAMDAN SONRA KUAFÖRLER BERBERLER AÇILACAK MI?
Koronavirüs vaka sayılarının hızlı düşüşünün ardından normalleşme planının nasıl olacağı merak konusu oldu. Bayram sonrası normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini paylaşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her şey normale dönecek gibi bir düşünceye kapılmanın doğru olmadığını belirtti.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bayram sonrası için umutluyuz. Şu anki düşüşe göre aktif vaka sayımız 350 bin günlük vaka sayımız da 26 bin civarında. Vaka sayılarındaki düşüş tamamen vatandaşların kurallara uymasıyla ilişkili. Vaka sayılarında düşüş var ancak 17 günlük kısıtlamanın ardından normal hayata döneceğimizi ve her şeyin 11 Mart 2020'den önceki gibi rahat olacağını düşünmek söz konusu bile değil." dedi.