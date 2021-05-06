Kuaförler berberler ne zaman açılıyor? Bayramdan sonra kuaförler berberler açılacak mı?

Tüm kısıtlamaların kalkacağı ve her şeyin eskisi gibi olacağı yönündeki düşüncelerin doğru olmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü; "17 günlük kısıtlamanın ardından yine kurallara uyarak ve belli kısıtlamaları sürdürerek devam edeceğiz. Bayram sonrası normalleşme planı kısıtlamanın bitiminden önceki hafta vaka sayıları değerlendirilerek oluşturulacak. 1 Haziran'dan itibaren tamamen normale dönülecek gibi söylentilerin şu an için hiçbir dayanağı yok. Bayram sonrası hangi kısıtlamaların kaldırılacağını belirlemek için vaka sayılarının istenen düzeye düşmesi gerekiyor."

Önümüzdeki 14 günlük sürenin kısıtlamalar konusunda çok önemli olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vaka sayılarının düşmesi umut verici ancak şunu unutmamalıyız ki bir ayda vaka sayılarının iki katına çıktığını da gördük. Şu an bir süreç içindeyiz. Bayram sonrası için vaka sayıları aşağı inerse belli kısıtlamalar kalkacak ancak önümüzde şu an 14 günlük bir süreç var ve dikkat etmezsek her şey değişebilir." dedi.