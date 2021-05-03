SON DAKİKA: Bakan Akar duyurdu: 1'i sözde bölge sorumlusu 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, bir mağarada aralarında bir bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, Türkiye'nin, asil milletin hakkı, hukuku için mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüklerini belirtti. FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdüğünün altını çizen Akar, Türkiye'nin müttefiklerine ve NATO'ya bazı konuları anlatmakta zorluk yaşandığını ifade etti. Akar, bütün bunlara rağmen yılmadan, usanmadan Türkiye için yapılması gereken ne varsa yapmaya çalıştıklarını, burada bir kahramanlık ve fedakarlığın söz konusu olduğunu söyledi.
'SAVAŞMA AZİM VE KARARLIĞIMIZ VAR'
Akar, sadece terör örgütlerine değil, Türkiye'ye ve Türk Milletine yönelik her türlü tehdide karşı mücadele içinde olduklarını, bunların yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde devam ettiğini söyledi. Akar, aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Libya'nın yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moral, motivasyon ve fedakarlığının kendilerini duygulandırdığını ifade eden Akar, "Bu fedakarlık ve kahramanlıkla biz, her türlü eksikliğe, ifade edilmeyen ambargolara, kısıtlamalara rağmen bunların hepsinin üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz. Niye? Çünkü savaşma azim ve kararlılığımız var. Tek kişi de kalsak sonuna kadar bayrağımızı, sancağımızı yüksekte tutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
'PKK'YA FÜZELER VERDİLER'
Bakan Akar, 23 Nisan'da Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının başlatıldığını hatırlatarak, "Bugüne kadar arkadaşlarımız büyük fedakarlık gösteriyorlar. Dağlar, yamaçlar, inmesi binmesi çok zor. Helikopterler yere teker koyamıyorlar. Bugüne kadarki mücadelede yapılması gerekenin hepsi yapıldı. Hava hücum harekatlarında helikopterlerimiz 300-500 sorti yaptı. Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK'ya füzeler verdiler. Dolayısıyla bunların her biri bizim için büyük bir tehlike, büyük bir risk." ifadelerini kullandı.
SÖZDE BÖLGE SORUMLU YOK EDİLDİ
Bütün bunlara rağmen Hava Kuvvetleri'nin kullandığı silahlarla örtü sağlayarak operasyonu kazasız, belasız yürüttüklerini aktaran Akar, "Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı. Bir mağara vardı, o mağaranın girişi özel teknikler gerektiriyor. Özel Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler, 7 teröristin ölüsüne ulaştılar. Bunlardan biri de bölge sorumlusu. Arkadaşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu işi ustalıkla başardılar. Onların da alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.