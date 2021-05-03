SON DAKİKA: Bakan Akar duyurdu: 1'i sözde bölge sorumlusu 7 terörist öldürüldü

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, Türkiye'nin, asil milletin hakkı, hukuku için mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüklerini belirtti. FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdüğünün altını çizen Akar, Türkiye'nin müttefiklerine ve NATO'ya bazı konuları anlatmakta zorluk yaşandığını ifade etti. Akar, bütün bunlara rağmen yılmadan, usanmadan Türkiye için yapılması gereken ne varsa yapmaya çalıştıklarını, burada bir kahramanlık ve fedakarlığın söz konusu olduğunu söyledi.

'SAVAŞMA AZİM VE KARARLIĞIMIZ VAR'

Akar, sadece terör örgütlerine değil, Türkiye'ye ve Türk Milletine yönelik her türlü tehdide karşı mücadele içinde olduklarını, bunların yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde devam ettiğini söyledi. Akar, aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Libya'nın yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moral, motivasyon ve fedakarlığının kendilerini duygulandırdığını ifade eden Akar, "Bu fedakarlık ve kahramanlıkla biz, her türlü eksikliğe, ifade edilmeyen ambargolara, kısıtlamalara rağmen bunların hepsinin üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz. Niye? Çünkü savaşma azim ve kararlılığımız var. Tek kişi de kalsak sonuna kadar bayrağımızı, sancağımızı yüksekte tutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.