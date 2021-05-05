Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.05.2021 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2021 08:32
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Milyon dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer firari mi rehine mi?

    Son dakika haberi! Kripto para vurgunu sonrası kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer adım adım izleniyor. Arnavutluk'ta, MOBESE kameralarının yok denecek kadar az olması, benzer olaylarda failin bulunmasını zorlaştırıyor. Öte yandan kaçışın üzerindeki sır perdesi Özer’in yaptığı “Facetime” görüşmesi üzerinden aralanacak.

    Faruk Fatih Özer firari mi rehine mi?

    Türkiye'den 108 milyon dolarlık kripto varlıkla Arnavutluk'a kaçan ve bu ülkede yoğun biçimde aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için mafya bağlantısı ihtimali güçleniyor.

    İddiaya göre; mart ayından itibaren kaçış planını yapmasında etkili olan bir mafya bağlantısı, Özer'i kandırarak Arnavut mafyasının ağına çekmiş olabilir. Tiran Havalimanı'na geldikten sonra kendisini karşılayan şüpheliler, Özer'i ilk önce otele daha sonra da bir eve yerleştirmişti. Polis, yoğun bir biçimde Özer'in izini sürüyor. Dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı.



    ŞÜPHELİ SORGU
    Tiran'da bulunan TRT HABER ekibi ise önceki gün sivil kıyafetli 2 motosikletli tarafından sorguya çekilmek istendi. Muhabir Ceyda Muslu'dan Özer'in nerede olduğunu söylemesi istendi. Muslu "Siz kimsiniz?" diye sorunca, motosikletliler "Polisiz" dedi.

        06 PLAKAYI GÖRÜNCE KAÇTILAR
        O sırada bölgeye kim olduğu bilinmeyen başka biri geldi. Gelen kişi 06 AGA ... Türkiye plakalı bir araçtan indi ve bunu gören motosikletliler olay yerinden uzaklaştı. Diğer kişinin kimliği de henüz bilinmiyor.



        YAKALANMAK MI İSTİYOR?
        Özer, Tiran'da kaldığı otelden konaklamanın ikinci günü kaçmış, Tiran merkezde başka bir eve götürülmüştü. Ardından ikinci adrese baskın yapılmadan önce adresten ayrılmıştı. O evde Facetime görüşmesi yapmış ve bu görüşme sayesinde adres tespit edilmişti. Özer'in bu görüşmesi, "Mafya ağının içerisine düştüğünü anladıktan sonra kendisini yakalatmak istiyor olabilir" şeklinde yorumlandı.

        Sabah'ın haberine göre, Arnavutluk'ta, MOBESE kameralarının yok denecek kadar az olması, benzer olaylarda failin bulunmasını zorlaştırıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Milyon dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer firari mi rehine mi?