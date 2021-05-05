İstanbul Bölge İdare Mahkemesi hâkimi Osman Ala, evli ve bir çocuk babası İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olan eşi Merve Ala'ya boşanma davası açtı. Hakim, yasak aşkı eşine tahsis edilen makam aracına ve gece vakti mesajlaşmalara dayandırdı.
İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davası dosyasında yer alan bilgilere göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hâkimi Osman Ala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Projeler Müdürü H. Merve Ala ile olan evliliğinde bir süre önce problemler yaşamaya başladı. Osman Ala'nın iddiasına göre eşinin, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile iş ilişkisini aşan bir yakınlığı vardı.
2019 Aralık'ta bu kurumda çalışmaya başlayan eşinin müdürüyle olan bu yakınlığından rahatsızlık duymaya başlayan hâkim, bir gün eve makam aracıyla gelen eşi Merve Ala'ya, bu aracın nasıl tahsis edildiğini sorunca çift arasında tartışma yaşandı. Yüksek Mimar Merve Ala, Toyota marka 34 DC.. 9.. plakalı aracın geçici olarak kendisine verildiğini söylese de haftalar geçmesine rağmen aracı kullanmayı sürdürdü.
Şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayan karı-koca, ilişkilerine ikinci bir şans vermek istedi. Bunun için geçtiğimiz aylarda tatile çıkmak için hazırlık yapan hâkim Ala'ya eşi kendisine tahsis edilen araçla yolculuk yapacaklarını söyledi.