Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2021 22:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 23:11
    ABONE OL

    çe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonundan yeni görüntüler paylaştı

    terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. çe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. operasyolara ait yeni görüntüleri paylaştı.

    Mehmetçik vuruyor!

    terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.

    (MSB), çe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyolarına ait görüntüleri paylaştı.

    MSB, Twitter hesabından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait görüntüleri paylaştı.

    Yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" açıklaması yapıldı.

    53 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyona ilişkin bilgi verdi.

    nin kullandığı silahlarla örtü sağlayarak operasyonu kazasız, belasız yürüttüklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

    "Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı. Bir mağara vardı, o mağaranın girişi özel teknikler gerektiriyor. Özel Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler 7 teröristin ölüsüne ulaştılar. Bunlardan biri de bölge sorumlusu. Arkadaşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu işi ustalıkla başardılar. Onların da alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte THODEX vurguncusunun kaldığı otel
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonundan yeni görüntüler paylaştı