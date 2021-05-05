Ebru Baki ise, "Kesinlikle sahip çıkılmaya ihtiyacım yok. İzleyiciler de buna çok güzel cevaplar verdiler. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. O üslupla mücadele etmemiz çok zor" yanıtını verdi.

"ARKASINDAYSA GENEL BAŞKAN DA ÖZÜR DİLEMELİ"

Aydemir ise "bir cümle daha söyleyeceğim" diyerek şöyle devam etti:

"Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz."

Ebru Baki de, "Programda ne olduğunu da anlamadım. Bir gülme geçiyor ama onu da anlamadım. İftira kötü bir şey. İstersen ben sana daha sonra gün içinde gelen hiç karşılaşmadığım küfür ve hakaretleri de bir toparlayayım. O zaman daha çok sinirin bozulur. Bu üslupla muhatap olmak çok zor. O yüzden bir şey söylememeyi tercih ettim. Ama sen konuyu açtın çok sağ ol. Biz bu mesleği yapıyorsak bir takım şeylere de alışmamamız lazım. Kadına şiddet diyoruz, insana şiddet diyoruz, üslup diyoruz tarz diyoruz bu da şiddetin bir başka türü" yanıtını verdi.

MHP AYDEMİR VE BAKİ'YE SERT TEPKİ

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Habertürk'e sert çıktı. Yönter'in tepkisinin partinin tepkisi olduğunu ifade etti.

Özdemir şu paylaşımları yaptı:

MHP'nin anayasa yapımı ile ilgili çalışmasını ilan etmesinin hemen ardından HaberTürk ekranlarından Ebru Baki'nin sunduğu programda eleştiri sınırının aşılarak, partimize doğrudan karalama kampanyası yürütülmesi medyadaki hazımsız suretleri bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır.