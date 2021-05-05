Milliyetçi Hareket Partisi Habertürk TV'yi boykot etme kararı aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 maddelik yeni Anayasa önerisi hazırladığını duyurmasının ardından Bahçeli'nin sözleri, Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programında tartışıldı.
Habertürk TV sunucusu Ebru Baki'nin programdaki tutumuna MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"100 MADDELİK ANAYASA ÖNERİSİNİ KARALAMA ÇABALARI EDEPSİZLİK VE TERBİYESİZLİKTİR"
Yönter, "Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?" dedi.
"YUH OLSUN!"
Yönter bir paylaşım daha yaptı, "Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir.... Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!" ifadelerini kullandı.
Yönter'in paylaşımlarına bu sabah Para Gündem isimli programda Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve program sunucusu Ebru Baki karşılık verdi.