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    • 05.05.2021 17:36
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    Son dakika: Türk heyeti 'ın başkenti 'de

    Türkiye ile arasında 8 yıl sonra sıcak rüzgarlar esiyor. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti 'ye geldi. Önal, Mısırlı mevkidaşı Hamdi Sanad Loza ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

    Türk heyeti Mısır'ın başkenti Kahire'de

    Türkiye ve dışişleri bakanlıkları heyeti arasındaki siyasi istişarelerin Mısır'ın başkenti 'de başladığı bildirildi.

    Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan siyasi görüşmelere Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi 'ın başkanlık ettiğini belirtti.

    Mısır Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan açıklamada, "İstikşafi görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

    ÇAVUŞOĞLU, MISIR'IN TÜRKİYE'DEN BİR HEYETİ DAVET ETTİĞİNİ BİLDİRMİŞTİ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da katıldığı canlı yayında, Türkiye ve Mısır arasında, önce istihbaratlar arasında açılan kanalın, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti.

    Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." açıklamasında bulunmuştu.

    Çavuşoğlu, heyetin, bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti.

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